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YENİÇAĞ – 9 Ekim Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

CEM GÜRDENİZ TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN ASIL TEHLİKEYİ AÇIKLADI: DOĞU AKDENİZ'DE TEHDİT BÜYÜYOR

İsrail’in GKRY’deki gayrimenkul alımları ve Yunanistan’la kurduğu askeri ittifak Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiriyor. Müstafi Tümamiral Cem Gürdeniz, yaptığı açıklamada, “Aşil Kalkanı” projesi ve Mavi Vatan üzerindeki stratejik kuşatmanın görünmeyen tehlikelerini açıkladı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN ÜMİT ÖZLALE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale hakkında, fon soruşturmasındaki iddiaları sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

GÜLLÜ DAVASINDA KARAR ÇIKTI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezasına çarptırıldı.

SEÇİL ERZAN'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yüksek kârlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla aldığı 102 yıl 4 ay hapis cezası istinafta bozulan Seçil Erzan’ın yeniden yargılanma duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ŞABAN SEVİNÇ İLE MUSTAFA BALCI HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

VALİ YARDIMCISI İHSAN AYRANCI'NIN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın vefatı mülki idare camiasını yasa boğdu. Valilik önünde düzenlenen törende Vali Naci Aktaş gözyaşlarına hakim olamazken, Ayrancı'nın ölüm nedeni de ortaya çıktı.

5 KİŞİYE MEZAR OLAN BİNANIN ENKAZINDA ŞOKE EDEN MANZARA: DENİZ KABUĞU ÇIKTI

İstanbul Maltepe'de dün 5 kişiye mezar olan binanın enkazındaki manzara şoke etti. Beton örneklerinde deniz kabuğu tespit edildi.

ATİLLA TAŞ'IN EN ACI GÜNÜ: KIZINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Mersin’in Erdemli ilçesinde 14. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

ATAŞEHİR'DE ÇOĞUNLUK AK PARTİ'YE GEÇTİ: İBB İÇİN ÇANLAR ÇALIYOR

Ataşehir Belediyesi'nde art arda gelen tutuklamaların ardından yarın yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi sürpriz bir istifa yaşandı. CHP'den istifa eden meclis üyesiyle birlikte meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti.

AHBAP SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANAN AVUKAT ECE GÜNER TAHLİYE EDİLDİ

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi. Yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Güner, suçlamaları reddederek aradaki para hareketlerinin kişisel borç ilişkisinden ibaret olduğunu savunmuştu.

YENİÇAĞ EKONOMİ

SPK TASFİYE KARARI VERİLEN FONLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU

SPK'nın tasfiye kararı verdiği 131 yatırım fonundaki 450 bin mağdur için hazırlanan 9 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuluyor. Düzenlemeyle net yatırımı 1 milyon TL altı olanlara ödemeleri tam yapılacak, TÜİK ortalaması esas alınacak ve TMSF bünyesinde haczedilemez özel hesap kurulacak.

ENFLASYON DÜŞTÜ, NEYE GÖRE KİME GÖRE? EYLÜLDE KİRA YÜZDE 41,34, ENERJİ YÜZDE 46,11

TÜİK'e göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73'e gerileyerek Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indi. Ancak enerjide yıllık artış yüzde 46,11'e çıktı; kira yüzde 41,34, eğitim yüzde 48,62 ile manşetin belirgin üzerinde kaldı.

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM: LİMİTLER VE ASGARİ ÖDEME DEĞİŞİYOR

Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor. BDDK'nin kredi kartı asgari ödeme sınırını 100 bin liraya çıkardığı ve kart limitlerinin gelire göre yeniden düzenleneceği belirtildi. Yeni kurallara göre limit ve asgari ödeme oranları değişiyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

ADI HİTLER MUSSOLİNİ AMA SOLCU: BAŞKANLIĞI KAZANDI

Peru'nun Queropalca kasabasında gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerinde, sol görüşlü politikacı Hitler Mussolini Simeón Flores zafer elde etti. Ülkenin Huánuco bölgesine bağlı Lauricocha eyaletinde bulunan kasabadaki yarış, ilginç ismiyle gündeme geldi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ, GÜNEY AFRİKALI HUKUKÇU NAVİ PİLLAY'IN OLDU

2026 Nobel Barış Ödülü, insan hakları ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Güney Afrikalı hukukçu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navanethem "Navi" Pillay'ın oldu.

ABD’DE 90 YIL SONRA HALKA AÇIK İLK KEZ İNFAZ GERÇEKLEŞECEK

ABD'de 90 yıl sonra ilk kez ilk kez halka açık bir idam cezası gerçekleşecek. Savunma Bakanı Hegseth, "İnsanların bu infazı izleyebilmesine olanak tanıyacağız. Bu tür eylemlerin ne kadar ciddi sonuçları olduğunu herkesin anlaması gerekiyor" dedi.

YENİÇAĞ SPOR

TÜRK FUTBOLU İZLEYENLERİ UYUTUYOR: TFF TEMSİLCİSİ MAÇI TAMAMLAYAMADI

Ziraat Türkiye Kupası’nda Zonguldakspor ile Düzcespor arasında oynanan maçta TFF temsilcisinin tribünde uyuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Skandal görüntülere tepki yağarken, konuk ekibin 1-0 kazandığı karşılaşma sonrası hakemler polis eşliğinde stadı terk etti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kura çekimi gerçekleştirildi. İkinci turdan gelen ve organizasyona bu aşamada dahil olan toplam 72 takımın rakipleri belli oldu. Karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde milli ara dönüşü teknik direktör değişikliği yaşandı. Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından Başkent temsilcisinde göreve 63 yaşındaki Alman teknik adam Bernd Storck getirildi.

YENİÇAĞ YAZAR

SELÇUK GEÇER YAZDI: BIRAK FONU DA FAİZE BAK FAİZE...

Faize giden para sadece kasadan çıkan para değil, memleketin geleceğinden çalınan para demek.

Köprü demek.

Otoyol demek.

Tünel demek.

Demiryolu demek.

Konut demek.

Okul demek.

Hastane demek.

İş demek.

Aş demek…

Son 5 yılda faize ödenen para buralara harcansa ne olacağını hayal edin demek.