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Kaynak: ANKA

Norveç Nobel Komitesi, 85 yaşındaki Navanethem “Navi” Pillay'ın ödüle “barış ve uluslararası hukuku geliştirme çabaları” nedeniyle layık görüldüğünü açıkladı. Pillay'ın apartheid döneminden başlayarak insan haklarının korunması ve uluslararası hukuk alanında onlarca yıl süren çalışmalarına dikkat çekildi.

1941'de Güney Afrika'nın Durban kentinde doğan Pillay, apartheid rejimi döneminde hukuk alanında çalışan Hint kökenli ilk Güney Afrikalı kadınlardan biri oldu. Pillay, avukatlık kariyerinde Nelson Mandela dahil apartheid karşıtı aktivistleri savundu ve cezaevlerindeki ayrımcı uygulamalara karşı mücadele etti.

SOYKIRIM DAVALARINDA GÖREV YAPTI

Apartheid rejiminin sona ermesinin ardından uluslararası yargı alanında görevler üstlenen Pillay, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargıç olarak çalıştı. Mahkemenin tecavüz ve cinsel şiddetin belirli koşullarda soykırım suçu oluşturabileceğine ilişkin uluslararası hukuk açısından dönüm noktası niteliğindeki kararlarında rol oynadı.

Pillay daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargıçlık yaptı. 2008-2014 yılları arasında ise BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev aldı.

Pillay, son yıllarda İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerini araştırmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan bağımsız uluslararası soruşturma komisyonunun başkanlığı yaptı.

Nobel Barış Ödülü kapsamında Pillay'a 12 milyon İsveç kronu para ödülü verilecek. Ödül, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Oslo'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.