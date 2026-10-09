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Peru'nun Queropalca yerleşim yerindeki mahalli idareler oylamasında dikkat çeken bir seçim zaferi yaşandı. Sol çizgideki Ahora Nación Partisi'nin temsilcisi Hitler Mussolini Simeón Flores, sandıktan birinci çıkmayı başardı.

Peru’da Huánuco eyaletine bağlı Lauricocha bölgesindeki kasabada gerçekleşen seçimlerin resmi sonuçları, Peru Ulusal Seçim Jürisi (JNE) raporlarına dayandırıldı. Sandıktaki 663 geçerli oy pusulasının tamamının sayım işlemi bitti. Bu doğrultuda merkez solun adayı Flores, 229 seçmenin desteğini arkasına alarak oyların yüzde 34,5'lik kısmını elde etti ve belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

İLK KEZ OLMADI

Güney Amerika devletinde bu tarz sıradışı ve tarihi figürleri çağrıştıran adlar taşıyan siyasetçilerin yarışması ilk vaka olarak kayda geçmiyor. 2018'deki Yungar kasabası yerel seçimlerinde de benzer bir isim galibiyet elde etmişti. O dönem Yungar'daki yarışı kazanan Hitler Guesclin Alba Sánchez, babasının bu ismi kulağa estetik ve enteresan geldiği için tercih ettiğini açıklamıştı. Sánchez ayrıca bu olay duyulduktan sonra kendisini "iyi Hitler" şeklinde tanımlamayı seçmişti.