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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde milli arada teknik direktör değişikliği yaşandı.

Metin Diyadin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı kulüp, takımın başına Alman teknik adam Bernd Storck'u getirdi.

Başkent temsilcisi, 63 yaşındaki çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

GENÇLERBİRLİĞİ RESMEN AÇIKLADI

Gençlerbirliği Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Teknik Direktörümüz Bernd Storck Oldu

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

BERND STORCK KİMDİR?

63 yaşındaki Alman teknik direktör Bernd Storck, kariyeri boyunca hem kulüp takımlarında hem de milli takımlarda görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerinde Kazakistan, Macaristan, Macaristan U20 ve Yunanistan'ın Olympiakos U20 takımlarını çalıştıran Storck, ayrıca Genk, Mouscron, Cercle Brugge, DAC Dunajska Streda, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK'da görev aldı.

Alman teknik adam, son olarak Mayıs 2025'te Cercle Brugge'de geçici teknik direktör olarak çalıştı.

MACARİSTAN İLE EURO 2016'DA DİKKAT ÇEKTİ

Bernd Storck'un teknik direktörlük kariyerindeki en önemli dönemlerinden biri Macaristan Milli Takımı'nda yaşandı.

2015-2017 yılları arasında Macaristan'ı çalıştıran Alman teknik adam, takımı EURO 2016'ya taşıdı. Macaristan, turnuvada grup aşamasını lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.