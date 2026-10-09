Yaklaşık 16-17 milyon emeklinin gözü kulağı yıl sonunda yapılacak zam oranlarına ve en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenlemelere çevrildi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında en düşük emekli aylığı alan 5,1 milyon vatandaşı ilgilendiren yasal çalışma iddialarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:
SGK uzmanı Emin Yılmaz tek tek sıraladı: Emekli maaşlarına 3 düzenleme yolda
SGK uzmanı Emin Yılmaz katıldığı canlı yayında emeklilerin Ocak zammı ve masadaki 3 yeni düzenlemeyi açıkladı. Taban aylığın asgari ücrete endekslenmesi, seyyanen zam ve intibak düzenlemesi tartışılırken; Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 9,75 olması bekleniyorKaynak: Diğer
"Kamuoyuna sızan haberler doğrultusunda en düşük emekli aylığı alan yaklaşık olarak 5.100.000 emeklimiz var. Hükümetin ekonomi ekibinin, en düşük emekli aylığı alanların geçinmesi zor olduğundan kaynaklı hazineden belli bir rakam veriliyor."
"Şu an bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Kamuoyuna sızan haberlerde sadece asgari ücrete endekslenme değil, iki farklı formülizasyon daha var."
Masadaki 3 formülün detayları ise şöyle şekillendi:
TABAN AYLIĞIN ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENMESİ
"Taban aylık dediğimiz kıstas 23.552 Lira. Asgari ücret bugün net 28.075 Lira. İkisi arasında kabaca 4.500 Lira civarında bir fark var."
"Asgari ücretin belli bir oranı doğrultusunda düşmeyecek şeklinde yasal bir düzenleme gelirse bunu asgari ücrete endekslemiş oluruz."
DÜŞÜK AYLIK ALANLARA SEYYANEN ZAM
"Seyyanen den kasıt, 2023'te memurlarımıza verilen rakam gibi belli bir en düşük emekli aylığı alan kesime belli bir oranda rakam verilecek."
"Burada sadece taban aylık dediğimiz şu an 23.552 lira alan ve hazineden destekli olanlar için bir çalışma olabilir diye tahmin ediyorum."
KÖK AYLIK VE İNTİBAK DÜZENLEMESİ
"2000'den önce emekli olanlara intibak yasası verilmişti ama 2000'den sonra emekli olanlarda intibak olmadı.
"Bahsetmiş olduğumuz adaletsizlik, maaşlar arasındaki farklar hep 2000 senesinden sonra emekli olanlarla ilgili. Temel kıstası orada aylık bağlanma oranlarının daha düşük olması."