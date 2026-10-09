Kaynak: AA / DHA

Afyonkarahisar'da bir otelin otoparkında aracının içinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı için resmi tören düzenlendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omuzlarında Valilik bahçesine götürüldü.

"ŞOK İÇİNDEYİM, KIRGINIM, KIZGINIM..."

Özgeçmişinin okunmasıyla başlayan duygusal törende konuşmakta güçlük çeken Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Valilik binaları önünde genellikle tayin veya emeklilik vedalarına alışık olduklarını belirtti. Merhum Ayrancı ile 8 aydır mesai yaptıklarını vurgulayan Vali Aktaş duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Maalesef bugün başka bir yolculukta hep beraber bir aradayız. 8 aydır beraber mesai yaptık. Son derece üzgünüm, şok içindeyim. Kırgınım, kızgınım ama bunların hiçbir tanesi bu yolculuğu değiştirmiyor. Yüce Rabb'imin takdiri... Bize düşen onu en yakın şekilde uğurlamak ve baba toprağında ebedi istirahatgahına yerleştirmektir. Biz mesai arkadaşları, amiri ve ağabeyi olarak hakkımızı helal ediyoruz."

MEMLEKETİ AMASYA'YA UĞURLANDI

Törene Vali Naci Aktaş'ın yanı sıra Ayrancı'nın ailesi ve yakınları, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, il protokolü, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından yaptırılan duanın ardından Ayrancı’nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde İhsan Ayrancı'nın kendisine ait beylik tabancası ile intihar ettiği tespit edildi. Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.