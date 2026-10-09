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Kaynak: Ekonomi Servisi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarıyla ilgili 450 bin yatırımcıyı yakından ilgilendiren yasal düzenlemede kritik viraj dönüldü. TBMM'ye sunulan kanun teklifi, alacakların hesaplanmasından zarardan sorumlu kişilerin mal varlıklarına kadar tasfiye sürecini adil ve şeffaf bir zemine oturtmayı hedefliyor.

1 MİLYON TL ALTI YATIRIMLARA TAM ARA ÖDEME İMKANI

Hazırlanan 9 maddelik kanun teklifinin en kritik başlığını yatırımcılara yapılacak ara ödeme mekanizması oluşturuyor. Yeterli nakit oluşmaması durumunda uygulanacak kurallar şöyle belirlendi:

1 MİLYON TL ALTI YATIRIMLAR

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında kalan yatırımcılara alacaklarının tamamı ara ödeme olarak verilebilecek.

1 MİLYON TL VE ÜZERİ YATIRIMLAR

Net yatırımı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılara en fazla 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek.

DAĞITILABİLİR NAKDİN YETERSİZLİĞİ

Nakit varlıkların yetersiz kalması durumunda ödemeler tüm fon pay sahiplerinin hak oranları korunarak oransal (garame) bazda gerçekleştirilecek.

ALACAKLAR NASIL HESAPLANACAK?

TÜİK ENDEKSİ ESAS ALINACAK

Yatırımcı alacaklarının hesaplanmasında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aritmetik ortalaması dikkate alınacak.

HACZEDİLEMEZ ÖZEL HESAP

131 yatırım fonu için TMSF nezdinde "Geri Kazanım Hesabı" açılacak. Toplanan paralar kamu alacakları dahil haczedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek ve TMSF'nin kendi mal varlığından ayrı tutulacak.

Zarardan Portföy Şirketleri Sorumlu Tutulacak

Fonların mal varlığından mevzuata aykırı, karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle sızdırılan değerlerin geri kazanılması için sert yaptırımlar getiriliyor:

İLK SORUMLU PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Fonları zarara uğratan süreçte birincil derecede fonun kurucusu ve yöneticisi olan portföy yönetim şirketleri sorumlu olacak.

MAL VARLIKLARINA MALI TAKİP

Tahsil edilemeyen tutarlar için SPK tarafından belirlenen sorumluların mal varlıkları üzerinden TMSF tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsilat başlatılacak.

GÖNÜLLÜ İADE

Gerçeğe aykırı değerler üzerinden emsal getiriyi aşan ödeme alan kişilere isteğe bağlı iade imkanı tanınarak fon havuzundaki kaynak artırılacak.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026 tarihinde piyasa mevzuatına aykırı işlemler, yüksek kaldıraçlı risk birikimi ve portföy yönetim şirketlerindeki usulsüzlük tespiti nedeniyle 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar vermişti.

Yaklaşık 450 bin yatırımcının doğrudan etkilendiği bu karar sonrası fon varlıkları dondurulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise mağduriyetlerin giderilmesi için 17 fondaki 43 bin katılımcının ödemelerinin bankalara transfer edildiğini ve kapsamlı bir yasal düzenlemenin TBMM'ye getirileceğini duyurmuştu.