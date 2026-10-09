Hayırlı uğurlu olsun!..

Faiz ödememiz 2 trilyonu geçti…

Şaka değil;

2026’nın ilk dokuz ayında, 2025’in tamamından daha fazla faiz ödedik.

Ocak–Eylül dönemi faiz ödemesi 2 trilyon 188 milyar lirayı buldu.

Çok daha dramatik olan ise yıllara göre artış.

Bakın;

Hazine’nin 2022 yılı toplam faiz ödemesi 287 milyar liraydı.

2023’te 565 milyara çıktı.

2024’te 1,18 trilyona fırladı.

2025’te 2 trilyona dayandı.

2026 ilk dokuz ayda ise tam 2,19 trilyon lirayı gördü.

Dört yıldan kısa sürede faiz faturası neredeyse 8’e katlandı.

Sonra da; “Kaynak yok.” diyorlar.

Al sana kaynak…

Şimdi “Lira değer kaybetti, o yüzden rakamlar büyüdü.” diyenler olabilir.

O zaman onlara da cevap verelim;

2022’de ödediğimiz faizin dolar karşılığı yaklaşık 17 milyar dolar.

2023’te yaklaşık 24 milyar dolara çıkmış.

2024’te rakam 36 milyar dolar olmuş.

2025’te 50 milyarı kırmış.

Ve 2026’nın ilk dokuz ayında 48 milyar dolar.

Gördüğünüz gibi dolar bazında da katlıyoruz.

Son 5 yılda dolar bazlı ödediğimiz toplam faiz ise tam 174 milyar dolar.

Evet, yanlış okumadınız.

“Tam 174 milyar dolar!”

Memura, emekliye, asgari ücretliye gelince “kaynak yok” diyenlere duyurulur.

Peki bu 174 milyar dolar ya da diğer deyişle 8 trilyon 563 milyar lira ne demek?

25 milyon asgari ücretlinin,

30 milyon emeklinin,

10 milyon memurun maaşının ikiye katlaması,

insanların biraz olsun nefes alması demek.

Tanesi 22 milyar dolara mal olan Akkuyu Nükleer Santrali’nden tam 8 tane daha yapmak demek.

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahasını geliştirmek için 40 kat daha fazla ödenek ayırmak demek.

Türkiye’nin sanayi altyapısını baştan aşağı yenilemek demek.

Dev teknoloji yatırımları ile yapay zekâda dünya lideri olmak demek.

Tarım ülkesi olup domatesi, biberi bedava yemek demek.

Yeni fabrikalar, araştırma merkezleri, veri merkezleri kurmak demek.

487 organize sanayi bölgesi kurup üretim üssü olmak demek.

Türkiye’nin kentsel dönüşümünü tamamlayıp olası depremlere karşı hayat güvenliği sağlamak demek.

Ücretsiz, güvenli, kaliteli ve konforlu eğitim ortamı sağlayıp okullardaki şiddeti bitirmek demek.

121 yıllık üniversite yatırım bütçesi ayırıp pırıl pırıl gençleri geleceğe hazırlamak demek.

Milyonlarca kadrosuz öğretmene devlet kadrosunda iş sağlamak demek.

İhracatçıya, üreticiye, çiftçiye bedava kredi sağlamak demek.

Savunma sanayisini uçurmak demek.

Bitti mi?

Durun daha bitmedi…

Tanesi 1,25 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli’nden 140 tane daha yapmak demek.

6,7 milyar dolarlık Osmangazi Köprüsü ve Gebze-İzmir Otoyolu’ndan 26 tane daha yapmak demek.

8 milyar dolarlık Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 21 tane daha yapmak demek.

Türkiye’nin dört bir yanını yeni otoyollarla, köprülerle ve tünellerle birbirine bağlamak demek.

Şehirlerin trafik sorununu azaltmak demek.

Yıllardır bekleyen demiryolu ve hızlı tren projelerini bitirmek demek.

Limanları fabrikalara bağlayan yük hatları kurmak demek.

Köy yollarını, içme suyu hatlarını ve kanalizasyon sistemlerini yenilemek demek.

Şehirlerin yağmur suyu altyapısını baştan aşağı değiştirmek demek.

Depremde çöken köprüyü, yolu, altyapıyı sıfırdan kurmak değil;

daha deprem olmadan sağlamını yapıp milletin hayatını kurtarmak demek.

Dört buçuk yıllık bütün kamu yatırımını peşin peşin yapmak demek.

Milyonlarca aileye bedava sosyal konut demek.

Üniversite öğrencisine tek kişilik odalarda bedava yurt demek.

İlkokuldan liseye tüm çocuklara okullarda bedava yemek demek.

Engelli vatandaşa ömür boyu destek demek.

Yaşlılara lüks bakımevleri demek.

Devlet hastanelerindeki tüm cihazları yenilemek demek.

Binlerce ambulans, yüzlerce yeni sağlık tesisi demek.

Anlayacağınız;

faize giden para sadece kasadan çıkan para değil,

memleketin geleceğinden çalınan para demek.

Köprü demek.

Otoyol demek.

Tünel demek.

Demiryolu demek.

Konut demek.

Okul demek.

Hastane demek.

İş demek.

Aş demek…

Son 5 yılda faize ödenen para buralara harcansa ne olacağını hayal edin demek.

Ve bunlar yapılmayıp para faize gidiyorsa;

bunun adı ekonomiyi yönetmemek demek.

Anladın mı şimdi sevgili Mehmet!..