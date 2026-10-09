Kaynak: İHA

Duruşmada beyanda bulunan Erzan, "Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim?" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı ertelendi.

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcularından bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın davası istinaftan döndü. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"BANKA BU PARAYI ÖDESİN DİYE KURBAN OLMAYA DEVAM MI EDECEĞİM?"

Duruşmada konuşan Erzan, katılanların beyanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Alacak tutarları dışında kimse doğruyu söylemiyor. Bankadan faiz almak istedikleri için bankadan alacağımız var diyorlar. Ben katılanların zimmet sonuçları çıksın diye, banka bu parayı ödesin diye kurban olmaya devam mı edeceğim? Eğer aldatma durumum olsaydı ben bankamı mağdur etmiş olurdum. Kimsenin iradesini fesada uğratmadım, kimsenin parasını cebime almadım. Hangi dolandırıcı cebine bir kuruş almadan dolandırır? Annemin bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savunmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Eksik hususların giderilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 6 Kasım tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU



İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 362 yıla kadar hapsi istenmişti.

Erzan’ın 10'u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması savcılık tarafından talep edildi. Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni olmuştu.

5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın Fatih Terim’e yönelik “Güveni kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Son mahkemede mütalaasını veren savcı bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraatini isterken, Seçil Erzan’ın ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ceza alması talep etmiş. Mahkeme duruşmayı 1 Aralık 2025 tarihine ertelemişti.