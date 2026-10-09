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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Zonguldakspor (Zonguldak Kömürspor) ile Düzcespor karşı karşıya geldi. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanan ve sahadaki rekabetten çok tribünlerde yaşanan sıra dışı olayla gündeme oturan karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisinin maç esnasında koltuğunda uyuduğu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Maçın tüm hızıyla devam ettiği sırada TFF temsilcisinin ve hakem gözlemcisinin uyukladığı anların görüntülenebilir hale gelmesi, futbol kamuoyunu ayağa kaldırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, görevlinin sorumluluğunu yerine getirmediğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek federasyona tepki gösterdi.

Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı …! Zonguldakspor-Düzcespor kupa maçının (gözlemci değil) temsilcisi uyuya kalmış …! https://t.co/zy1c5ObGJa — Deniz Ateş BİTNEL (@dabitnel) October 7, 2026

DENİZ ATEŞ BİTNEL’DEN ÇARPICI YORUM

Görüntülerin yayılmasının ardından eski hakem Deniz Ateş Bitnel de X (Twitter) hesabı üzerinden duruma sessiz kalmadı. TFF temsilcisinin uyuduğu anı paylaşan Bitnel, "Türk futbolu izleyenleri uyutuyor diyenler haklı çıktı!" ifadeleriyle yaşanan skandala dikkat çekti.

HAKEMLER POLİS EŞLİĞİNDE ÇIKTI

Saha içi mücadelesinde ise konuk ekip Düzcespor, 86. dakikada Berat Yavuz’un kaydettiği tek golle Zonguldakspor’u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Gergin geçen karşılaşmanın ardından hakem üçlüsü, güvenlik önlemleri altında polis eşliğinde soyunma odasına ve stad dışına yönlendirildi.