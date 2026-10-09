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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babası Hasan Özdemir’in yatırım fonlarında yüz milyonlarca liralık işlem yaptığı yönündeki iddiaların ardından yeni bir açıklama yayımladı.

Göktaş, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakan Göktaş'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum.

Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler.

"BASIN KURULUŞLARINA KARŞI DA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım.

Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım.

"BU İFTİRALARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım. İFTİRAYI ATANLAR DA YAYANLAR DA HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK!"