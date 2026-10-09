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Kaynak: Haber Merkezi

Muhalefet partilerinin seçimle kazandığı belediyeler el değiştirmeye devam ederken Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçimi öncesi siyasi hareketlilik sürüyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve başkanvekili seçilen Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından gözler 10 Ekim’de yapılacak başkan vekilliği seçimine çevrilmişti. Seçime saatler kala Ataşehir Belediye Meclisi'nde dengeleri altüst eden bir istifa yaşandı.

ATAŞEHİR MECLİSİ'NDE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Ataşehir Belediye Meclisi'nde daha önce de CHP'den ayrılan üyeler olmuştu. Murat Güneş'in tutuklanmasından günler önce CHP'li 6 Meclis üyesi Yerel Gündemli Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti'ye katılmıştı.

Ataşehir Belediye Meclisi’nin dün yapılan ekim ayı toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Ekrem Köse’nin partisinden istifa ettiği duyuruldu. Belediye meclis başkanlığına dilekçe sunan Köse, görevine bağımsız üye olarak devam edeceğini bildirdi.

Bu istifanın ardından meclisteki sandalye dağılımı değişti. İstifa sonrasında Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP'nin sandalye sayısı 17'ye düştü. Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı ise 18'e yükseldi. Böylece başkanvekilliği seçimi öncesinde meclis çoğunluğu bir üyelik farkla el değiştirdi.

İBB MECLİSİ'NDEKİ DENGELER DE ETKİLENİYOR

Kulislerde Ataşehir’deki bu istifanın yalnızca ilçe belediyesiyle sınırlı kalmayacağı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’ndeki dengeleri de etkileyeceği konuşuluyor. Ataşehir Meclisi'nde iki CHP'linin daha partisinden ayrılacağı iddia edilirken, Ataşehir'in geçmesi durumunda İBB'deki 10 kişilik farkın 8'e düşeceği ifade edildi. Daha önce de CHP listesinden seçilen altı üye (Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver) AK Parti'ye katılmıştı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in 22 Nisan 2026’da tutuklanmasının ardından başkanvekilliğine Murat Güneş seçilmişti. Güneş’in de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanması üzerine yeni başkanvekilliği seçimi kararı alınmış, İstanbul Valiliği seçimin 10 Ekim’de yapılacağını duyurmuştu.