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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında dün gece saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla daha önce şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan gazeteci Şaban Sevinç ile gazeteci Mustafa Balcı, evlerinde gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınmalarından sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Sevinç ve Balcı, buradaki emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifade işlemleri tamamlanan iki gazeteci, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’in de kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.