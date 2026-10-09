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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde 16 Temmuz’da gözaltına alınarak tutuklanan avukat Ece Güner hakkında tahliye kararı verildi.

Soruşturma dosyasında Güner'e; "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilmişti. Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan avukat Ece Güner, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"AHBAP VEYA HALUK LEVENT İLE SUÇ TEŞKİL EDEN İLİŞKİM YOK"

Ece Güner, tutuklu bulunduğu süreç boyunca yaptığı yazılı ve şifahi açıklamalarda kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

Ahbap Derneği veya derneğin kurucusu Haluk Levent ile herhangi bir illegal ya da suç teşkil edecek bağının bulunmadığını belirten Güner, incelemeye konu olan finansal transferler ve para hareketlerinin tamamen kişisel borç ilişkisinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ahbap Derneği'nin mali yapısı, bağış hesapları ve dernek ile Haluk Levent'in yüksek meblağlı para/senet hareketlerini kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmada sahte faturalar, aklama ve usulsüz para transferleri iddiaları yer aldı.

Yapılan MASAK incelemelerinde ve finansal takipte, avukat Ece Güner ile Haluk Levent (ve Levent'in yönlendirdiği kişilerin hesapları) arasında yaklaşık 1,5 milyon doları bulan yüksek tutarlı nakit transferleri tespit edildi. Bu finansal bağ nedeniyle Güner'e "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilmiş ve Güner tutuklanmıştı.