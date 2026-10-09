Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın çeyrek altın kaç TL? (9 Ekim)

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve serbest piyasadaki talep artışı Kapalıçarşı altın fiyatlarına rekor ve prim olarak yansımaya devam ediyor. 9 Ekim 2026 Cuma verilerine göre altın kalemsel bazda günü ortalama yüzde 0,72 ile yüzde 0,73 civarında yükselişle sürdürüyor.