Küresel piyasalardaki hareketlilik ve serbest piyasadaki talep artışı Kapalıçarşı altın fiyatlarına rekor ve prim olarak yansımaya devam ediyor. 9 Ekim 2026 Cuma verilerine göre altın kalemsel bazda günü ortalama yüzde 0,72 ile yüzde 0,73 civarında yükselişle sürdürüyor.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın çeyrek altın kaç TL? (9 Ekim)
Kapalıçarşı’da serbest piyasada altın fiyatları haftanın son işlem gününü primli kapatmaya hazırlanıyor. Gün içinde 6.708 TL seviyesine tırmanarak rekor tazeleyen gram altın Kapalıçarşı’da akşam saatlerinde ne kadar? İşte güncel fiyatlar…Seçil Kılıç
Gün içerisinde en düşük ve en yüksek seviyeleri test eden Kapalıçarşı piyasasında öne çıkan altın kalemi verileri şu şekilde şekillendi:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın gün içinde en düşük 6.603,96 TL seviyesini görerek taban oluştururken, gün içi zirvesinde 6.708,22 TL seviyesine kadar fırladı.
Anlık olarak 47,81 TL (yüzde 0,72) artışla 6.648,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?
Gün içinde en düşük 10.764,00 TL ve en yüksek 10.933,00 TL bandında dalgalanan çeyrek altın, 77 TL net artışla 10.836,00 TL satış seviyesinde.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın gün içinde 21.860,00 TL zirvesini gördükten sonra anlık olarak 21.666,00 TL
TAM ALTIN KAÇ TOL OLDU?
Tam altın ise gün içi en yüksek 43.593,00 TL seviyesini test ettikten sonra 310 TL primle 43.206,00 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.
GREMSE ALTIN HAFTANIN SON GÜNÜ KAÇ TL OLDU?
Büyük yatırımcının tercihi Gremse altın gün içi en yüksek 108.465,00 TL bandına kadar yükselirken, anlık satış fiyatı 107.502,00 TL oldu.
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.