İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 7 katlı bina çökmesinin yankıları devam ediyor.
5 kişiye mezar olan binanın enkazında şoke eden manzara: Deniz kabuğu çıktı
İstanbul Maltepe'de dün 5 kişiye mezar olan binanın enkazındaki manzara şoke etti. Beton örneklerinde deniz kabuğu tespit edildi.Kaynak: AA / DHA / İHA
Olay yerinde inceleme yapan teknik ekiplerin molozlardan aldığı beton örneklerinde deniz kabuklarına rastlanması, binanın yapımında kullanılan malzeme kalitesine dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Arama-kurtarma ve inceleme süreçlerinden edinilen bilgiye göre olay, Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde dün sabah saat 05.40 sıralarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle birden çöken 7 katlı binanın altında kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye acil olarak sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde enkaz altından çıkarılan 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede enkaz kaldırma ve numune alma safhasına geçildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı nezaretindeki uzmanlar, çökmenin kesin nedenini saptayabilmek amacıyla bina molozlarından beton parçaları almaya başladı. Örneklerin alındığı sırada beton harcının içerisinde deniz kabuklarının bulunması dikkat çekti.
İnşaat sürecinde işlenmemiş ve yıkanmamış deniz kumu kullanılmış olabileceği ihtimalini akıllara getiren bu durum, yapının dayanıklılığına ve malzeme standartlarına ilişkin tartışmaları büyüttü.
Mühendislik ekipleri ve bilirkişilerce laboratuvarda yürütülecek detaylı teknik analizlerin ardından binanın çökme nedenine ve ihmal iddialarına ilişkin resmi değerlendirme raporunun netleşmesi bekleniyor.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.