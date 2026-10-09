5 kişiye mezar olan binanın enkazında şoke eden manzara: Deniz kabuğu çıktı

Arama-kurtarma ve inceleme süreçlerinden edinilen bilgiye göre olay, Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde dün sabah saat 05.40 sıralarında yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle birden çöken 7 katlı binanın altında kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye acil olarak sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.