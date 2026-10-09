ABD Merkez Bankası (FED) tarafında bu yıl içerisinde bir faiz artırımının beklentisinin oluşması ve petrol fiyatlarında artış ile oluşan enflasyon baskısı altın fiyatlarında sert düşüşlere neden oluyordu.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ekim 2026)
FED baskısıyla düşüş trendinde olan altın piyasasında ibre aniden tersine döndü. Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik yaşandı.Süleyman Çay
Ancak altın cephesinde dün 19.00’da sürpriz yükseliş hareketliliği dikkat çekti. Petroldeki düşüş ve altın cephesindeki sürpriz artışın nedeni ise ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacakların açıklaması oldu. Konuşmanın olduğu sırada hareketlilikle piyasada başladı.
Altın piyasasında yön yukarıya doğur ivmelendi. Yüzde 1,66’yı aşan bir yükselişle ons altın 4 bin 180 dolar seviyelerine kadar geldi.
Altın cephesindeki yükseliş hareketliliği ise sabah saatlerinde de sürmesi dikkat çekti.
Gram altın cephesinde dün akşam başlayan yükseliş hareketliliği sabah saatlerinde yüzde 1,91 sınırına kadar artış kaydetti.
Serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde 6 bin 629 TL seviyelerine kadar geldi.
Kapalıçarşı’da altın piyasası ise yükseliş trendi ile güne başlangıç yaptı. Gram altın yüzde 1,20’lik artışla 6 bin 680 TL satış fiyatına geldi.
Peki gram, çeyrek, yarım, tam, gremse ve has altın fiyatlarında son durum ne? Piyasadaki son rakamlar:
Gram Altın
Saat: 07:19:18
Alış Fiyatı: 6.597,75 TL
Satış Fiyatı: 6.680,28 TL
Değişim Oranı: %1,20 (Artış / 79,44 TL)
Çeyrek Altın
Saat: 07:19:18
Alış Fiyatı: 10.807,00 TL
Satış Fiyatı: 10.888,00 TL
Değişim Oranı: %1,20 (Artış / 129,00 TL)
Yarım Altın
Saat: 07:19:18
Alış Fiyatı: 21.617,00 TL
Satış Fiyatı: 21.769,00 TL
Değişim Oranı: %1,20 (Artış / 259,00 TL)
Tam Altın
Saat: 07:19:18
Alış Fiyatı: 43.121,00 TL
Satış Fiyatı: 43.412,00 TL
Değişim Oranı: %1,20 (Artış / 516,00 TL)
Gremse Altın
Saat: 07:19:18
Alış Fiyatı: 106.956,00 TL
Satış Fiyatı: 108.013,00 TL
Değişim Oranı: %1,20 (Artış / 1.283,00 TL)
Has Altın
Saat: 07:19:18
Alış Fiyatı: 6.630,90 TL
Satış Fiyatı: 6.660,30 TL
Değişim Oranı: %1,20 (Artış / 79,20 TL)
Dolar TL ise güne rekor kırarak başladı. Gece yarısı başlayan yükselişle dolar 49,33 TL seviyesine kadar geldi. Yüzde 0,30’luk bir günlük yükseliş ivmesi yakaladı.
Brent Ham Petrol varil fiyatı ise dün akşam 19.00’da başlayan düşüşle yüzde 2’lik bir kayıp yaşadı. Petrol fiyatı 102,83 dolarda konumlandı.