Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ekim 2026)

Ancak altın cephesinde dün 19.00’da sürpriz yükseliş hareketliliği dikkat çekti. Petroldeki düşüş ve altın cephesindeki sürpriz artışın nedeni ise ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacakların açıklaması oldu. Konuşmanın olduğu sırada hareketlilikle piyasada başladı.