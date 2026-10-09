Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. eleme turuyla devam edecek. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
İkinci eleme turunu geçen 31 takım ile organizasyona bu turdan itibaren dahil olan 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım kurada yer aldı.
Üçüncü eleme turundaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Mücadeleler 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Sakaryaspor A.Ş. - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Seza Çimento Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK
GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş.
Etimesgut Spor Kulübü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor
Ağrı 1970 Spor Kulübü - İstanbulspor A.Ş.
Balıkesirspor - Arkent Arnavutköy Bld. Futbol SK
Fethiyespor - Eyüpspor
Düzce Cam Düzcespor - İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü
Eskişehirspor Kulübü - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü
Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Adana 01 Futbol Kulübü SK - Kütahyaspor Futbol SK
Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Muş Spor Kulübü
Pazarspor - Aliağa Futbol A.Ş.
Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor
Sultan Su İnegölspor - Sebat Spor Kulübü
Serik Spor Futbol A.Ş. - Hakkari Zap Spor Kulübü
Orduspor 1967 A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü
Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş.
Gençlerbirliği - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.
Karabük İdmanyurdu Spor - Ekinciler İskenderunspor A.Ş.
Ankaraspor - Kırklarelispor
Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor
İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş.
Kasımpaşa A.Ş. - Çorlu Spor 1947
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Somaspor
Adana Adaletgücü Spor S.F. A.Ş. - MKE Ankaragücü
Bitlis 1916 Futbol SK - Metro Holding Kayserispor
Kars 36 Spor - Antalyaspor A.Ş.
Boluspor - Karşıyaka
52 Orduspor FK - KCT 1461 Trabzon FK
Güzide Gebze Spor Kulübü - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Eskişehir Anadolu Spor Faal. A.Ş. - 68 Aksaray Belediye Spor
5 TAKIM KUPAYA 5. TURDAN KATILACAK
2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor ile Süper Lig sıralaması üzerinden Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, organizasyona doğrudan son 32 takımın yer aldığı 5. eleme turundan başlayacak.