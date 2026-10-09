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Kaynak: Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. eleme turuyla devam edecek. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İkinci eleme turunu geçen 31 takım ile organizasyona bu turdan itibaren dahil olan 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım kurada yer aldı.

Üçüncü eleme turundaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Mücadeleler 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Sakaryaspor A.Ş. - Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Seza Çimento Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş.

Etimesgut Spor Kulübü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor

Ağrı 1970 Spor Kulübü - İstanbulspor A.Ş.

Balıkesirspor - Arkent Arnavutköy Bld. Futbol SK

Fethiyespor - Eyüpspor

Düzce Cam Düzcespor - İsbaş Isparta 32 Spor Kulübü

Eskişehirspor Kulübü - Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü

Kocaelispor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

Adana 01 Futbol Kulübü SK - Kütahyaspor Futbol SK

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Muş Spor Kulübü

Pazarspor - Aliağa Futbol A.Ş.

Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor

Sultan Su İnegölspor - Sebat Spor Kulübü

Serik Spor Futbol A.Ş. - Hakkari Zap Spor Kulübü

Orduspor 1967 A.Ş. - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş.

Gençlerbirliği - Halil Bayram İnş. Karaköprü Bld.

Karabük İdmanyurdu Spor - Ekinciler İskenderunspor A.Ş.

Ankaraspor - Kırklarelispor

Menemen Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor

İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş.

Kasımpaşa A.Ş. - Çorlu Spor 1947

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük A.Ş. - Somaspor

Adana Adaletgücü Spor S.F. A.Ş. - MKE Ankaragücü

Bitlis 1916 Futbol SK - Metro Holding Kayserispor

Kars 36 Spor - Antalyaspor A.Ş.

Boluspor - Karşıyaka

52 Orduspor FK - KCT 1461 Trabzon FK

Güzide Gebze Spor Kulübü - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Eskişehir Anadolu Spor Faal. A.Ş. - 68 Aksaray Belediye Spor

5 TAKIM KUPAYA 5. TURDAN KATILACAK

2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor ile Süper Lig sıralaması üzerinden Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, organizasyona doğrudan son 32 takımın yer aldığı 5. eleme turundan başlayacak.