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Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık bir asır sonra ilk kez halka açık bir idam cezasına sahne olmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi katleden eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceğini ve bu sürecin kamuoyuna açık olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

"AĞIR BEDELLERİ OLDUĞU GÖRÜLMELİ"

Real America's Voice kanalına konuşan Savunma Bakanı Pete Hegseth, kararın ardındaki gerekçeyi “İnsanların bu infazı izleyebilmesine olanak tanıyacağız. Bu tür eylemlerin ne kadar ciddi sonuçları olduğunu herkesin anlaması gerekiyor” şeklinde savundu.

Bakanın bu çarpıcı açıklamasına rağmen, infazın televizyondan mı yoksa internet üzerinden mi canlı yayınlanacağı veya sadece kısıtlı bir izleyici grubuna mı açılacağı henüz netlik kazanmış değil. ABD Başkanı Donald Trump tarafından 5 Ekim'de onaylanan idam kararının, 3 Aralık'ta infaz edilmesini hedefliyor.

TARİHTE BİR İLK DEĞİL AMA 90 YILDIR UYGULANMIYORDU

Alınan bu karar, ABD tarihindeki eski infaz yöntemlerini yeniden gündeme getirdi. ABD'de kamuoyuna açık son infaz 90 yıl önce, 1936'da Kentucky eyaletinde tecavüz suçundan mahkum edilen Rainey Bethea adlı siyahi bir vatandaşın asılmasıyla gerçekleşmişti.

Amerikan ordusunda bir askerin kurşuna dizilerek idam edilmesi en son 1945'te yaşanmıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında firar eden Er Eddie Slovik bu yöntemle infaz edilmişti.

Fort Hood Katliamı Kasım 2009'da Fort Hood üssünde yaşanan kanlı saldırıda, Nidal Hasan etrafa ateş açarak 13 kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Askeri jüri tarafından yargılanan Hasan, olayın ardından ölüm cezasına çarptırılmıştı.