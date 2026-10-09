Yeniçağ Gazetesi
09 Ekim 2026 Cuma
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor

Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor

Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor. BDDK'nin kredi kartı asgari ödeme sınırını 100 bin liraya çıkardığı ve kart limitlerinin gelire göre yeniden düzenleneceği belirtildi. Yeni kurallara göre limit ve asgari ödeme oranları değişiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılan limit sınırı güncellendi.

1 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 2

Asgari ödeme oranlarında yeni sınır 100 bin lira oldu

BDDK'nin 1 Ekim 2026 tarihli kredi kartı kararıyla asgari ödeme sınırında limit 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

2 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 3

100 bin lira ve altında limite sahip olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

3 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 4

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak uygulanmaya başlandı.

4 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 5

Sınırın 100 bin liraya çıkarılması, özellikle 50 bin ile 100 bin lira arasında limiti bulunan kart sahiplerinin asgari ödeme yükünü hafifletti.

5 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 6

Kredi kartı limitlerinde gelir kriteri ve 1 Ocak 2027 hedefi

Ocak ayında alınan ayrı bir karar doğrultusunda, bireysel kredi kartı limitlerinin kullanıcıların belgelenebilir gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

6 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 7

Bankaların, müşterilerin farklı bankalardaki toplam kredi kartı limitlerini dikkate alarak gelir esasına göre düzenleme yapması öngörülüyor.

7 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 8

Mevcut kart limitlerinin gelir üst sınırlarıyla uyumlu hale getirilmesi için bankalara tanınan son tarih 1 Ocak 2027 olarak işaret edildi.

8 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 9

Farklı bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin lirayı aşan kullanıcılar için belirli koşullarda limit azaltımına gidilmesi öngörülürken, toplam limiti 400 bin lira ve altında olanların bu durumdan etkilenmeyeceği belirtiliyor.

9 10
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor - Resim: 10

750 bin liranın üzerinde toplam kredi kartı limite sahip kişiler için ise daha yüksek oranlı azaltım kuralları uygulanacak.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro