Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılan limit sınırı güncellendi.
Kredi kartlarında yeni dönem: Limitler ve asgari ödeme değişiyor
Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor. BDDK'nin kredi kartı asgari ödeme sınırını 100 bin liraya çıkardığı ve kart limitlerinin gelire göre yeniden düzenleneceği belirtildi. Yeni kurallara göre limit ve asgari ödeme oranları değişiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ödeme oranlarında yeni sınır 100 bin lira oldu
BDDK'nin 1 Ekim 2026 tarihli kredi kartı kararıyla asgari ödeme sınırında limit 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.
100 bin lira ve altında limite sahip olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlendi.
Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan kartlarda ise asgari ödeme oranı yüzde 40 olarak uygulanmaya başlandı.
Sınırın 100 bin liraya çıkarılması, özellikle 50 bin ile 100 bin lira arasında limiti bulunan kart sahiplerinin asgari ödeme yükünü hafifletti.
Kredi kartı limitlerinde gelir kriteri ve 1 Ocak 2027 hedefi
Ocak ayında alınan ayrı bir karar doğrultusunda, bireysel kredi kartı limitlerinin kullanıcıların belgelenebilir gelirleriyle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bankaların, müşterilerin farklı bankalardaki toplam kredi kartı limitlerini dikkate alarak gelir esasına göre düzenleme yapması öngörülüyor.
Mevcut kart limitlerinin gelir üst sınırlarıyla uyumlu hale getirilmesi için bankalara tanınan son tarih 1 Ocak 2027 olarak işaret edildi.
Farklı bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin lirayı aşan kullanıcılar için belirli koşullarda limit azaltımına gidilmesi öngörülürken, toplam limiti 400 bin lira ve altında olanların bu durumdan etkilenmeyeceği belirtiliyor.
750 bin liranın üzerinde toplam kredi kartı limite sahip kişiler için ise daha yüksek oranlı azaltım kuralları uygulanacak.