Türklere vizeyi kaldırdılar: Kapılarını sonuna kadar açtılar

ÜLKEDE KONAKLAMA 59 GÜNE ÇIKABİLİYOR

Uygulamadan faydalanarak ülkeye giriş yapacak turistlerin, seyahat bitiminden itibaren en az altı ay geçerliliği bulunan bir pasaporta ve dönüş biletine sahip olmaları gerekiyor. Ülkeye adım atan turistler, kalış sürelerini daha da uzatmak istedikleri takdirde Filipinler Göçmenlik Bürosu'na başvurarak yetkili izin sürelerini 29 gün daha artırıp toplam konaklamalarını 59 güne çıkarabiliyor.