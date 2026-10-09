Türklere vizeyi kaldırdılar: Kapılarını sonuna kadar açtılar

Filipinler, salgının ardından küresel seyahat pazarından aldığı payı genişletmek ve ülke ekonomisinin en önemli çarklarından biri olan turizmi canlandırmak için vize rejiminde geniş kapsamlı bir esnekliğe gitti.
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Filipinler, turizmi canlandırmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 150’den fazla ülke vatandaşına 30 günlük vizesiz seyahat imkanı tanıdı. 6 ay geçerli pasaport ve dönüş bileti şartıyla ülkeye giren turistler, başvuru yaparak kalış sürelerini 59 güne kadar uzatabilecek.Kaynak: Haber Merkezi
Manila yönetiminin yürürlüğe getirdiği ve 157 ülkeyi kapsayan düzenleme doğrultusunda; ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerin yanı sıra Türkiye pasaportu taşıyan vatandaşlar da Filipinler'e 30 güne kadar vizesiz giriş hakkına sahip oldu.
YENİ VİZE MUAFİYETİ
Yeni vize muafiyeti gelişmesi, Asya ve Batı ülkelerinin yanında Afrika kıtasına da geniş olanaklar tanıyor. Güney Afrika, Kenya, Gana, Uganda, Tanzanya ve Etiyopya dahil olmak üzere toplam 46 Afrika ülkesinin vatandaşları da vizesiz seyahat imkanından faydalanabiliyor.
ÇİN VE HİNDİSTAN PROGRAMA DAHİL EDİLMEDİ
Muafiyet kapsamında Nijerya, Mısır, Cezayir, Libya, Somali ve Sudan gibi bazı ülkeler standart muafiyetin dışında tutulurken; Asya'nın dev ekonomileri Çin ve Hindistan için ise daha kısa süreli konaklamalara izin veren ayrı ve özel vize kuralları uygulanıyor.
ÇİN VE HİNDİSTAN PROGRAMA DAHİL EDİLMEDİ
Muafiyet kapsamında Nijerya, Mısır, Cezayir, Libya, Somali ve Sudan gibi bazı ülkeler standart muafiyetin dışında tutulurken; Asya'nın dev ekonomileri Çin ve Hindistan için ise daha kısa süreli konaklamalara izin veren ayrı ve özel vize kuralları uygulanıyor.
ÜLKEDE KONAKLAMA 59 GÜNE ÇIKABİLİYOR
Uygulamadan faydalanarak ülkeye giriş yapacak turistlerin, seyahat bitiminden itibaren en az altı ay geçerliliği bulunan bir pasaporta ve dönüş biletine sahip olmaları gerekiyor. Ülkeye adım atan turistler, kalış sürelerini daha da uzatmak istedikleri takdirde Filipinler Göçmenlik Bürosu'na başvurarak yetkili izin sürelerini 29 gün daha artırıp toplam konaklamalarını 59 güne çıkarabiliyor.
Manila hükümetinin bu stratejik hamlesinin arkasında, turizm sektörünün ülke ekonomisindeki devasa payı yatıyor. Filipinler, 2025 senesinde yaklaşık 5,94 milyon uluslararası turist ağırlayarak ülke ekonomisine 694 milyar Filipin pesosu tutarında doğrudan gelir sağladı.