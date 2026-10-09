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Kaynak: Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları eylülde aylık yüzde 1,84 arttı, yıllık enflasyon yüzde 29,73'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına indi. Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç çekirdek C endeksi de yüzde 28,70'e düştü.

Manşet rakamdaki iyileşme ise vatandaşın bütçesinde en büyük yeri tutan kalemlere aynı ölçüde yansımadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre enerji fiyatları ayda yüzde 6,25 arttı ve grubun yıllık enflasyonu 6,88 puan yükselerek yüzde 46,11'e çıktı. Aylık yüzde 10,91 artan akaryakıt bu yükselişin ana sürükleyicisi oldu.

Kira enflasyonu düşüşünü sürdürse de yüzde 41,34 ile manşetin 11,6 puan üzerinde kaldı. Hizmet enflasyonu yüzde 37,65'e geriledi. Ekim ayında kira sözleşmelerine uygulanabilecek azami artış oranı ise 12 aylık ortalamaya göre yüzde 31,49 oldu.





Son 12 aylık seyir, ana eğilimle temel harcama kalemleri arasındaki farkı açıkça gösteriyor. Ekim 2025'te yüzde 34,64 olan enerji enflasyonu, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle nisanda yüzde 47,22'ye fırladı, temmuzda yüzde 32,86'ya indikten sonra eylülde yeniden yüzde 46,11'e çıktı. TCMB, 17 Eylül'de yayımlanan Para Politikası Kurulu toplantı özetinde jeopolitik gelişmelere bağlı yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü için yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurgulamıştı.

Ulaştırma grubunda yıllık artış Ekim 2025'te yüzde 27,33 ile manşetin altındaydı; akaryakıt fiyatlarının yansımasıyla eylülde yüzde 35,10'a yükseldi. Grup, eylülde aylık enflasyona en yüksek katkıyı yapan kalem oldu.





Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yıllık artış Ekim 2025'teki yüzde 50,96'dan eylülde yüzde 39,99'a indi; buna rağmen grup manşetin 10 puan üzerinde. Eğitimde yıllık artış yüzde 65,69'dan yüzde 48,62'ye geriledi, ancak tüm ana gruplar içinde en yüksek oran olmayı sürdürdü. Okula dönüşle birlikte eğitim fiyatları eylülde aylık yüzde 14,19 arttı; okul servisi ücretleri yüzde 16,04 yükseldi.

TCMB'ye göre vakıf üniversitelerinin ücret artışlarının bu yıl ağustos ve eylüle yayılması, eylül hizmet enflasyonunu aşağı çeken unsurlardan biri oldu.







Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise eylül ayında aylık enflasyonu yüzde 2,10, yıllık enflasyonu yüzde 46,61 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da yıllık perakende fiyat artışı yüzde 33,55 oldu.



VERİ TABLOSU (YILLIK % DEĞİŞİM)















Kaynaklar

• TCMB, Ağustos 2026 Fiyat Gelişmeleri

• TCMB, Şubat 2026 Fiyat Gelişmeleri

• TCMB, Ocak 2026 Fiyat Gelişmeleri

• TCMB, Kasım 2025 Fiyat Gelişmeleri

• SBB, Eylül 2026 Fiyat Gelişmeleri

• CNN Türk, TCMB Eylül değerlendirmesi

• QNB Invest, Eylül 2026 enflasyonu

• Forbes Türkiye, Eylül 2026

• Borsa Gündem, TCMB Ekim 2025 raporu

• Bloomberg HT, PPK özeti (17 Eylül 2026)

• Aylık grup verileri: TÜİK bültenlerini aktaran AA, Forbes Türkiye, CNBC-e, Habertürk, Kuveyt Türk ve Albaraka araştırma raporları