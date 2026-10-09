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İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) topraklarındaki hızlı gayrimenkul alımları ve Yahudi yerleşim birimleri oluşturma adımları, Akdeniz’deki güç dengelerini yeniden şekillendiriyor.

Gayrimenkul alımlarının ötesine geçen bu hamleler, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında giderek derinleşen askeri, istihbarı ve stratejik ortaklıklarla birleşerek "Mavi Vatan" üzerindeki baskıyı artırıyor.

Özellikle yaklaşık 3,5 milyar dolar değerindeki “Aşil Kalkanı” hava savunma projesi ve uzun menzilli füze tedarikleri, Doğu Akdeniz’deki askeri denklemde Türkiye’yi hedef alan yeni bir boyuta işaret ediyor.

Müstafi Tümamiral Cem Gürdeniz, Mavi Vatan üzerindeki bu kritik gelişmeleri ve Türkiye’nin izlemesi gereken stratejik rotayı YENİÇAĞ’dan Baran Yalçın’a değerlendirdi.

‘İSRAİL İÇİN KIBRIS BİR GERİ ÇEKİLME VE İLERİ ÜSLENME ALANI’

İsrail’in adadaki varlığının sadece ekonomik veya gayrimenkul odaklı görülmemesi gerektiğini belirten Cem Gürdeniz, bu durumun askeri ve stratejik bir tutunma çabası olduğuna dikkat çekerek, "İsrail’in Güney Kıbrıs’taki varlığını gayrimenkul alımlarının ötesinde, stratejik bir tutunma arayışı olarak değerlendiriyorum. Kıbrıs, İsrail için kriz dönemlerinde tahliye, lojistik destek gerektiğinde ileri üslenme ve ekonomik faaliyetlerin devamlılığı bakımından bir geri çekilme alanı işlevi görebilir” dedi.

‘İSRAİL’İN HAMLESİ YEREL RUM HALKINI RAHATSIZ EDEBİLİR’

Adadaki nüfuz artışının ve mülk alımlarının ileride toplumsal gerilimlere gebe olduğunu vurgulayan Gürdeniz, şunları söyledi:

"Özel mülk alışlarındaki artış ve Yahudi yerleşimlerinin geniş hak ve ayrıcalıklar ile kurulması yerel Rum halkı rahatsız edebilir ve bu gelecekte iç gerginlik yaratabilir. Böyle bir durumda İsrail’in kendi vatandaşlarını korumak için müdahale etmesine yol açabilir."

'ATİNA’YI 'TÜRK TEHDİDİ' İLE KIŞKIRTIP KENDİNE BAĞIMLI KILIYORLAR'

Doğu Akdeniz’de kurulan İsrail-Yunanistan-GKRY ekseninin savunma ve enerji boyutuna değinen Gürdeniz, İsrail’in "Türk tehdidi" algısını ticari ve stratejik bir avantaja çevirdiğinden bahsetti.

Gürdeniz, "‘Aşil Kalkanı’ kapsamındaki yaklaşık 3,5 milyar dolarlık İsrail–Yunanistan hava savunma anlaşması, Yunanistan’a saldırı maksatlı uzun menzilli füze satışları bu yakınlaşmanın askerî boyutunu gösteriyor. İsrail, Türk tehdidini büyüterek ve Yunanı adeta Türkiye ile savaşa teşvik ederek büyük silah satışları yapmaktadır. İsrail böylece sadece para kazanmıyor, aynı zamanda ‘Türk tehdidi’ söylemi üzerinden Atina’nın İsrail’e stratejik bağımlılığını artırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

‘ESAS TEHLİKE: TÜRKİYE VE KKTC’NİN DIŞLANDIĞI KALICI BİR DÜZEN’

Gelişmelerin yalnızca münferit silah alımları olarak okunamayacağını ifade eden Gürdeniz, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) jeopolitik bir kıskaca alınmak istendiğini vurguladı,

Gürdeniz, "Türkiye açısından mesele birkaç silah anlaşması değildir. Esas tehlike, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve KKTC’yi dışlayan enerji ve güvenlik düzeninin kalıcılaştırılmasıdır. Yunan, ABD ve AB’den gerçek anlamda destek göremeyeceğini düşünerek İsrail’e bel bağlıyor. ABD ve AB de İsrail ve Yunan üzerinden Türkiye’ye kendi jeopolitik vizyonunu dayatmak için fırsat yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKİYE’NİN ÖNLEMESİ GEREKEN STRATEJİK RİSKLER…’

Bu kuşatmanın geniş çaptaki risklerine işaret eden Gürdeniz, sürecin arka planındaki tehlikeleri şöyle sıraladı:

"Bu gelişmeler Türkiye’nin deniz yetki alanlarından geri çekilmesi, Kıbrıs’taki askerî varlığına son vermesi ve güneyinde denize ulaşan bir Kürt devletinin kurulması ihtimalleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bunları Türkiye’nin önlemesi gereken stratejik riskler olarak görüyorum."

'NATO GARANTİ DEĞİL; ATATÜRK İLKELERİ VE GÜÇLÜ DONANMA ŞART'

Türkiye'nin dış politikada ve savunma stratejisinde atması gereken adımları özetleyen Cem Gürdeniz, NATO ve bölge çatışmaları konusunda mesafeli olunması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, NATO üyesi olmasını millî çıkarlarının korunacağına dair garanti saymamalıdır. İttifak görevleri ve kuvvet tahsisleri, özellikle Rusya’yla çatışmaya sürüklenme riski bakımından, kendi güvenlik ihtiyaçlarımızın süzgecinden geçirilmelidir. Basra Körfezi'nde, Levant’ta ve Kuzey Afrika’da Şii–Sünni ayrımı üzerinden yürütülen mücadelelere çekilmemeliyiz."

İç cephe sağlamlığının ve askeri caydırıcılığın altını çizen Gürdeniz, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"İçeride en önemli dayanağımız, Atatürk’ün milliyetçilik ve laiklik ilkeleri temelinde etnik ve dinsel bölünmeye karşı ulusal bütünlüğümüz olmalıdır. Askerî öncelik ise Doğu Akdeniz merkezli deniz ve hava gücü olmalıdır. Denizaltılar, hava savunması, erken ihbar, mühimmat üretimi ve sürdürülebilir lojistik birlikte güçlendirilmelidir. KKTC’nin güvenliği ve Mavi Vatan’daki haklarımız, güçlü diplomasiyle desteklenen millî caydırıcılığa dayanmalıdır."