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YENİÇAĞ – 17 Ağustos Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

BAHÇELİ MHP'NİN YAYIN ORGANI TÜRKGÜN'E KONUŞTU: BAHÇELİ'YE GÖRE 'ÇERÇEVE YASA' AF DEĞİL

TÜRKGÜN gazetesine konuşan MHP lideri Bahçeli, PKK'lılara af ve siyaset yolunu açan düzenlemenin kesinlikle bir af olmadığını savundu. Ancak, infaz ertelemelerini barındıran maddeler ve terör elebaşı Öcalan'ın süreçteki rolüne yönelik ılımlı mesajları akıllarda "Af değilse ne?" sorusunu bıraktı.

MENDERES BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Menderes Belediyesi AKP'ye geçti. AK Parti adayı Asuman Şen 13 oyla Menderes Belediyesi başkanvekili seçildi.

ALİHAN KURİŞ'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BEN SADECE BİR VARİSİM

Suç örgütü kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan "Süleymancılar"ın lideri Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde 'ben sadece varisim' dedi.

81 İL İÇİN 500 BİN SOSYAL KONUT GELİYOR: YENİ SİSTEMİN TÜM DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Hükümetin 25 yıllık konut reformu kapsamında 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut modeli gündemde. Mülkiyeti devlette kalacak kiralık konutlar, her yıl 100 bin dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapılması ve "Yarısı Bizden"in 81 ile yayılması planın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

YARGITAY’DAN MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN KARAR: BUNU YAZAN TAZMİNAT ALAMAYACAK

Yargıtay’ın milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kararı gündem oldu. İşverene gönderilen sıradan görünen bir e-postadaki ifadeler, çalışanın yıllardır biriken haklarını kaybetmesine neden oldu.

TAPUDA YENİ DOLANDIRICILIK TUZAĞI: BU DETAYI KONTROL ETMEDEN ASLA İMZA ATMAYIN

Sahte kimlik ve yetki belgeleriyle kurulan büyük tuzak deşifre oldu. Uzmanlar uyarıyor: Tapudaki o tek bir detaya bakmadan imza atanlar anında dolandırılıyor! İşte dikkat edilmesi gereken hayati detay...

EKONOMİ YENİÇAĞ

SGK SÜREYİ KAÇIRANIN MAAŞINI KESİYOR: İSA KARAKAŞ AÇIKLADI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK'ya bildirilmeyen 'kontrol muayenesi'nde süreye dikkat çekerek kaçıranın maaşının kesilebileceğini açıkladı.

AYLIK 300 BİN TL MAAŞA İŞÇİ ARIYORLAR: ELEMAN BULUNAMIYOR, SEKTÖR İSYANDA

Türkiye'de sanayi ve inşaat sektörlerinde kalifiye ara eleman krizi had safhaya ulaştı. Aylık kazançlar 150 bin ile 300 bin TL bandına çıkmasına rağmen çalışacak elaman bulunamıyor.

ALAATTİN AKTAŞ AKARYAKITTAKİ EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TABLOYU AÇIKLADI

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, motorinde sabah saatlerinde uygulanan 9,30 liralık ÖTV indiriminin, gece yarısı gelen 8,89 liralık dev zamla buharlaşmasını köşesine taşıdı.

DÜNYA YENİÇAĞ

İRAN, BARZANİ'NİN EVİNE SALDIRDI

Irak basını, İran'a ait 2 kamikaze İHA'nın, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutunu hedef aldığını duyurdu. İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı.

TRUMP’TAN UMMAN’A AÇIK TEHDİT: “ÖNÜMÜZE ÇIKARSA FENA HALDE BOMBALARIZ”

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan faaliyetlerine müdahale etmesi halinde Umman’ı hedef alacaklarını söyledi. Trump, “Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca İran’la gizli iletişim kanalları bulunduğunu açıkladı.

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN ABD AÇIKLAMASI: "60 GÜNLÜK SÜRE" İDDİASI YALANLANDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile varılan mutabakat zaptında 60 günlük bir ültimatom bulunmadığını açıkladı. ABD'nin metni ihlal etmesi nedeniyle görüşmelerin başlamadığını belirten Bekayi, belirlenen sürenin artık bir geçerliliği kalmadığını vurguladı.

SPOR YENİÇAĞ

NİHAT KAHVECİ'DEN TROSSARD YORUMU: "HOCANIN ZALGİRİS MAÇINDA 11 BAŞLATACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Süper Lig'in açılışında Eyüpspor’u mağlup eden Beşiktaş'ın sergilediği futbolu değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı ekibin yakaladığı ivmeyi, teknik direktör dokunuşunu, futbolcuların performansını ve şampiyonluk yarışındaki erken avantajını analiz etti.

17 YAŞ ALTI KADIN MİLLİ TAKIMI, DÜNYA 2'NCİSİ OLDU

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonası finalinde ABD’ye 3-0 mağlup oldu.

YAZAR YENİÇAĞ

SELÇUK GEÇER YAZDI: MİLLETLE RESMEN DALGA GEÇİYORLAR

Millete büyük bir müjde verdiler… Motorindeki ÖTV’yi sıfırladılar. Litre fiyatını 80 liradan 70 liraya indirdiler. Ama vatandaş daha ne olduğunu bile anlamadan… Bu kez motorine tam 8 lira 89 kuruş zammı yapıştırdılar. Şaka gibi değil mi? Bu arada benzini de unutmadılar tabii… Benzinin litresine de 1 lira 5 kuruş ekstra zam yaptılar.

Son artışla birlikte benzin bazı şehirlerde 74 lirayı, motorin ise 82 lirayı geçti. Üstelik bu daha başlangıç… Çünkü motorindeki ÖTV yalnızca ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Eylül ayında litre başına 3 lira ÖTV uygulanacak. Ekim ayında ÖTV 6 liraya… Kasım ayında 9 liraya… Aralık ayında ise 12 liraya çıkacak. Ayrıca motorinde artık eşel mobil sistemi de olmayacak. Yani petrol ve döviz kuru yükseldiğinde artışları frenleyecek vergi tamponu da bulunmayacak.