Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu

Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu

ASAL Araştırma son anketinde katılımcıla "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Sonuçlar dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 1

İktidar terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren 'çerçeve yasa' adımlarına, vatandaşlar da art arda gelen zamlarla boğuşmaya devam ederken anket firmaları kamuoyunun merakla beklediği anket sonuçlarını yayımlamayı sürdürüyor.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 2

ASAL Araştırma ve Danışmanlık 5-10 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği "Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir?" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 3

Ankette ekonomi ve hayat pahalılığı, diğer tüm başlıkları açık ara geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 4

Ankete göre katılımcıların yüzde 61,5'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu ifade etti.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 5

EKONOMİ İLK SIRADA, ADALET İKİNCİ SIRADA

Ankette ikinci sırada yüzde 11 ile adalet ve hukuk sistemi yer aldı. Eğitim sistemi ve işsizlik ise birbirine yakın oranlarla ilk dört başlık arasında sıralandı.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 6

Ankette öne çıkan sonuçlar şöyle oldu:

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 7

Ekonomi/Hayat pahalılığı: Yüzde 61,5

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 8

Adalet/Hukuk sistemi: Yüzde 11,0

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 9

Eğitim sistemi: Yüzde 4,1

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 10

İşsizlik/İstihdam: Yüzde 4,0

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 11

Emekli maaşları/Asgari ücret: Yüzde 3,2

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 12

Ahlaki değer kaybı: Yüzde 2,0

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 13

Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1,8

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 14

Terör: Yüzde 1,5

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 15

Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1,4

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 16

Kürt sorunu: Yüzde 1,2

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 17

Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 1,0

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 18

Diğer: Yüzde 3,5

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 19

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3,8

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 20

ANKET NASIL YAPILDI?

ASAL Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2026 Araştırması", 26 ilde NUTS-2 bölge sistemine göre gerçekleştirildi.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 21

Ankette 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapıldı. Çalışmanın yüzde 95 güven aralığında ve artı/eksi 2,5 puan hata payıyla hazırlandığı belirtildi.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 22

EN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Anketin en çarpıcı bulgusu, ekonomi ve hayat pahalılığının yüzde 61,5 ile diğer tüm başlıklara büyük fark atarak ilk sırada yer alması oldu.

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Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu - Resim: 23

Ankette adalet ve hukuk sistemi yüzde 11'de kalırken, eğitim ve işsizlik gibi başlıkların tek haneli oranlarda kalması dikkat çekti.

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