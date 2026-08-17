İktidar terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren 'çerçeve yasa' adımlarına, vatandaşlar da art arda gelen zamlarla boğuşmaya devam ederken anket firmaları kamuoyunun merakla beklediği anket sonuçlarını yayımlamayı sürdürüyor.
Son anket ASAL'dan: İşte Türkiye'nin en büyük sorunu
ASAL Araştırma son anketinde katılımcıla "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Sonuçlar dikkat çekti.Dilek Taşdemir
ASAL Araştırma ve Danışmanlık 5-10 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği "Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir?" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Ankette ekonomi ve hayat pahalılığı, diğer tüm başlıkları açık ara geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
Ankete göre katılımcıların yüzde 61,5'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu ifade etti.
EKONOMİ İLK SIRADA, ADALET İKİNCİ SIRADA
Ankette ikinci sırada yüzde 11 ile adalet ve hukuk sistemi yer aldı. Eğitim sistemi ve işsizlik ise birbirine yakın oranlarla ilk dört başlık arasında sıralandı.
Ankette öne çıkan sonuçlar şöyle oldu:
Ekonomi/Hayat pahalılığı: Yüzde 61,5
Adalet/Hukuk sistemi: Yüzde 11,0
Eğitim sistemi: Yüzde 4,1
İşsizlik/İstihdam: Yüzde 4,0
Emekli maaşları/Asgari ücret: Yüzde 3,2
Ahlaki değer kaybı: Yüzde 2,0
Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1,8
Terör: Yüzde 1,5
Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1,4
Kürt sorunu: Yüzde 1,2
Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 1,0
Diğer: Yüzde 3,5
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3,8
ANKET NASIL YAPILDI?
ASAL Araştırma'nın "Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2026 Araştırması", 26 ilde NUTS-2 bölge sistemine göre gerçekleştirildi.
Ankette 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapıldı. Çalışmanın yüzde 95 güven aralığında ve artı/eksi 2,5 puan hata payıyla hazırlandığı belirtildi.
EN DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Anketin en çarpıcı bulgusu, ekonomi ve hayat pahalılığının yüzde 61,5 ile diğer tüm başlıklara büyük fark atarak ilk sırada yer alması oldu.
Ankette adalet ve hukuk sistemi yüzde 11'de kalırken, eğitim ve işsizlik gibi başlıkların tek haneli oranlarda kalması dikkat çekti.