Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından engelli ve malul sigortalılara bağlanan aylıklarda hayati önem taşıyan "kontrol muayenesi" detayları belli oldu.
SGK süreyi kaçıranın maaşını kesiyor: İsa Karakaş açıkladı:
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SGK'ya bildirilmeyen 'kontrol muayenesi'nde süreye dikkat çekerek kaçıranın maaşının kesilebileceğini açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kontrol muayenesi için tanınan sürenin aşılması durumunda sigortalıların geçmişe dönük tüm maaş haklarını kaybedeceği uyarısında bulundu.
Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında, yaş şartı aranmaksızın engelli veya malul kabul edilen vatandaşlara bağlanan aylıklar, belirli durumlarda hayati bir denetime tabi tutuluyor.
SGK tarafından periyodik olarak istenen "kontrol muayenesi" süreçlerinde yaşanacak aksaklıklar, hak sahipleri için ciddi maddi kayıplara ve aylıkların tamamen kesilmesine yol açabiliyor.
SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşesinde malul ve engelli aylığı alan vatandaşları yakından ilgilendiren bu kritik konuyu masaya yatırdı. Karakaş, "Süreler kaçarsa aylıklar kesilir, maişet darlığı başlar" diyerek sürecin ciddiyetine dikkat çekti.
SGK'nın sakatlık veya hastalık durumunun devam edip etmediğini ölçmek için uyguladığı kontrol muayenesi şu hallerde talep edilebiliyor:
Kurum Sevki: Sağlık kurullarının lüzum görmesi.
Durum Değişikliği: Sigortalı veya hak sahibinin durumunun kötüleştiğini beyan etmesi.
Eksik Muayene: İlk raporda noksanlık tespit edilmesi halinde dosyanın yeniden açılması.
İhbar ve Şikayet: Üçüncü şahıslardan gelen ihbarların incelenmesi.
Denetim ve Soruşturma: Müfettiş incelemeleri (malul çocuklar ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bu kapsama giriyor).
Mevcut düzenlemelere göre SGK, kontrol tarihinden en az 3 ay önce hak sahibine yazıyla haber vererek sevk belgesini gönderiyor. Eğer kararda sadece yıl ve ay yazıyorsa, o ayın ilk günü kontrol tarihi kabul ediliyor.
Karakaş, SGK uygulamalarında sürenin hayati ehemmiyet taşıdığını belirterek, bildirim yazısı gelir gelmez hastane işlemlerinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
Hastane sürecinin ardından alınacak yeni raporun tarihi, maaşların devamlılığı açısından kritik önem taşıyor. İşte rapor tarihlerine göre maaşların durumu:
Malullük devam ediyorsa maaş kesintisiz ödenir. Eğer malullük bitmişse, kontrol tarihini takip eden ödeme döneminde maaş kesilir ancak o güne kadar alınan maaşlar geri istenmez.
Maaş geçici olarak durdurulur. Yeni rapor onaylandığında maaş yeniden bağlanır ve arada kesilen döneme ait biriken toplu para hak sahibine ödenir.
İşte en büyük tehlike burada başlıyor. Muayenesini 3 aydan fazla geciktiren kişinin malullüğü devam etse dahi, geçmişe dönük kesilen aylıkları tamamen yanar ve kesinlikle ödenmez. Yeni aylık ancak yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılır. Kendi ihmaliyle hak kaybına uğrayan kişi geçmiş maaşlarını talep edemez.
Sürecin bir mağduriyet değil, hakları koruyan bir kalkan olduğunu belirten İsa Karakaş, vatandaşlara şu kritik uyarıda bulundu:
"Yarın giderim, haftaya bakarım diyerek ertelenen her gün, cebinizdeki rızkın eksilmesi demektir. Sevk yazısı geldiği an hastane kapısını çalınız. Muayenenizi zamanında yaptırınız ki, helal hakkınız zayi olmasın, yuvanızın huzuru kaçmasın!"