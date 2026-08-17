SGK süreyi kaçıranın maaşını kesiyor: İsa Karakaş açıkladı:

İşte en büyük tehlike burada başlıyor. Muayenesini 3 aydan fazla geciktiren kişinin malullüğü devam etse dahi, geçmişe dönük kesilen aylıkları tamamen yanar ve kesinlikle ödenmez. Yeni aylık ancak yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılır. Kendi ihmaliyle hak kaybına uğrayan kişi geçmiş maaşlarını talep edemez.