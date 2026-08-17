Katılığı bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Emekli Amiral Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türker Ertürk hakkında açılan soruşturmaya gerekçe olan ifadeler şöyle:

"Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum."