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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te başlattığı ve Meclis'ten 467 milletvekilinin oyuyla geçen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' ile yeni bir boyuta taşınan "Terörsüz Türkiye" süreci tartışılmaya devam ediyor.



TÜRKGÜN gazetesine süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, kamuoyunda "örtülü af" olarak yorumlanan yasanın aslında ne anlama geldiğini ve sürecin aktörlerinin durumunu kendi sözleriyle yanıt verdi.

Bahçeli'den af değil sınırlı düzenleme vurgusu



Kanunun yasalaşmasıyla birlikte PKK lı teröristlere infaz ertelemesi tartışmalarına doğrudan yanıt veren MHP Genel Başkanı, bu düzenlemenin suçun vasfını değiştirmediğinin altını çizdi. Bahçeli, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Kanun mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak, suçun vasfına, mahkûmiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle Kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır."





SIRADA ÖCALAN MI VAR?

Bahçeli terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece dahiliyeti ve gelecekteki konumu oldu. Bahçeli, Öcalan'ın süreçteki rolünün altını çizerken, ilerleyen dönemler için şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nın kurucu önderliği olarak yaptığı ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile birlikte PKK’nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifa eden Abdullah Öcalan’ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir."

'MHP KARANLIK EMELLERE SUR, KARARAN KALPLERE NURDUR'

Partisine yönelik "taviz" eleştirilerine karşı MHP'nin çizgisinden sapmadığını ve devlet aklıyla hareket ettiğini belirten Bahçeli, partisinin bu süreçteki konumunu şu sözlerle özetledi:

"Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacaktır... Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi milli birlik ve beka kararlılığında kadim devlet aklının, sağduyunun ve milli vicdanın sarsılmaz iradesi, gür sesi, son kalesidir. Kimse endişe duymasın. Milliyetçi Hareket Partisi karanlık emellere sur, kararan kalplere nurdur."

Kaynak: TÜRKGÜN