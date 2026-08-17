Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı

81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı

Hükümetin 25 yıllık konut reformu kapsamında 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut modeli gündemde. Mülkiyeti devlette kalacak kiralık konutlar, her yıl 100 bin dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapılması ve "Yarısı Bizden"in 81 ile yayılması planın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Kaynak: Diğer
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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye genelinde konut ve kira sorununa yönelik yeni bir model gündeme geldi.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, 25 yıllık konut reformu kapsamında 500 bin kiralık sosyal konut, her yıl 100 bin kişinin ev sahibi yapılması ve "Yarısı Bizden" desteğinin 81 ile yayılması planlanıyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 3

Projeye ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmasa da sistemin öne çıkan detayları dikkat çekiyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 4

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Planlamaya göre inşa edilecek 500 bin sosyal konutun mülkiyeti devlette kalacak.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 5

Konutların uygun kira bedelleriyle dar ve orta gelirli ailelerin kullanımına sunulması hedeflenirken, özellikle büyükşehirlerde kira piyasasında denge oluşturulması amaçlanıyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 6

500 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT PLANLANIYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde kira yükünü hafifletmesi beklenen modelin, özel sektördeki kira fiyatları üzerinde de aşağı yönlü etki oluşturması öngörülüyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 7

HER YIL 100 BİN KİŞİ EV SAHİBİ YAPILACAK

25 yıllık program kapsamında her yıl 100 bin dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapılması hedefleniyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 8

Programın sonunda ise toplam 2,5 milyon kişinin güvenli ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması planlanıyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 9

"YARISI BİZDEN" 81 İLE YAYILACAK

Kentsel dönüşüm ayağında İstanbul'da uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyasının Türkiye'nin 81 iline genişletilmesi planlanıyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 10

Yeni modele göre her yıl yaklaşık 150 bin bağımsız yapının teşvik ve desteklerle yenilenmesi hedefleniyor.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 11

DESTEKLER GÜNCELLENEBİLECEK

Haberde yer alan bilgilere göre reform paketi, ekonomik koşullar ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeni hibe, kredi ve destek modelleriyle güncellenebilecek.

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81 il için 500 bin sosyal konut geliyor: Yeni sistemin tüm detayları ortaya çıktı - Resim: 12

Ancak başvuru tarihi, şartlar ve il bazındaki kontenjanlar için henüz resmi açıklama yapılmadı.

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