Mühendis ve yönetici maaşlarını geride bırakan mavi yakalı bazı mesleklerde, aylık kazançlar 150 bin ile 300 bin TL bandına çıkmasına rağmen çalışacak usta ve operatör bulunamıyor.
Aylık 300 bin TL maaşa işçi arıyorlar: Eleman bulunamıyor, sektör isyanda
Türkiye'de sanayi ve inşaat sektörlerinde kalifiye ara eleman krizi had safhaya ulaştı. Aylık kazançlar 150 bin ile 300 bin TL bandına çıkmasına rağmen çalışacak elaman bulunamıyor.Süleyman Çay
Özellikle deprem bölgesindeki ağır hasarlı binaların yıkımı ve yeniden inşa süreçleri, iş makineleri operatörlerine olan talebi patlattı.
Yıkım işlerinde kritik rol oynayan "makas operatörleri" için firmalar aylık 300 bin TL'ye varan maaşlar teklif etse de sahada çalışacak ehliyetli eleman bulmakta büyük güçlük çekiliyor.
Benzer şekilde şantiyelerin vazgeçilmezi olan vinç ve kepçe operatörlerinin talep ettiği aylık ücretler 120 bin TL ile 150 bin TL seviyelerine ulaşarak beyaz yakalı mühendislerin kazançlarını ikiye katlamış durumda.
Üretim bandında da tablo inşaat sektöründen farksız. Sanayiciler tarihin en yüksek dolar bazlı ücretlerini ödemeye hazır olmalarına karşın fabrikalarda tezgahların başına geçecek usta bulamıyor.
Kalifiye bir kaynakçının aylık maaşı 100 bin TL ile 150 bin TL arasında değişiyor. Sanayide iyi bir torna ustasının başlangıç kazancı 70 bin TL'yi aşıyor.
Nitelikli elektrik ustaları ve kalıpçıların gelirleri aylık 100-150 bin TL seviyelerini zorluyor.
Küresel ölçekte nitelikli mavi yaka rekabetinin artık döviz kuru üzerinden yapıldığına dikkat çeken sanayiciler, kalifiye işçi bulabilmek için maaşın yanında ev satın alma veya kiralama gibi ekstra teşvikler sunmak zorunda kalıyor.
Oto ve makine tamiri gibi servis kollarında da benzer bir tablo yaşanıyor. Kalfalara ve ustalara 50 bin TL civarında maaş verilmesine rağmen, gençler bu meslekleri "kirli, yağlı ve ağır" bularak tercih etmiyor.
Çırak yetişmemesi ve meslek lisesi mezunlarının kuryelik ya da AVM güvenliği gibi alanlara yönelmesi, sanayi sitelerinde geleceğe yönelik endişeleri daha da artırıyor.