Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonası finalinde ABD karşısında 3-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, dünya 2'ncisi oldu - Resim : 1

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Şili’nin başkenti Santiago’da gerçekleştirilen final mücadelesinde ABD’ye 25-23, 25-11 ve 25-23’lük set sonuçlarıyla kaybetti. Bu sonuçla milli takım gümüş madalyanın sahibi oldu.

17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde: Rakip ABD17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonası finalinde: Rakip ABDSpor

Turnuvadaki performanslarıyla öne çıkan Zeynep Doğa Alpay ve Nejla Guzonjic de organizasyonun rüya takımında kendilerine yer buldu. Alpay en iyi smaçör, Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçildi.