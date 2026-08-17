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Kaynak: AA

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonası finalinde ABD karşısında 3-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Şili’nin başkenti Santiago’da gerçekleştirilen final mücadelesinde ABD’ye 25-23, 25-11 ve 25-23’lük set sonuçlarıyla kaybetti. Bu sonuçla milli takım gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvadaki performanslarıyla öne çıkan Zeynep Doğa Alpay ve Nejla Guzonjic de organizasyonun rüya takımında kendilerine yer buldu. Alpay en iyi smaçör, Guzonjic ise en iyi orta oyuncu seçildi.