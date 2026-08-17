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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş, savcılık ifadesinde suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmedi.



İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Kuriş, kendisini dedesi Süleyman Hilmi Tunahan'ın "varisi ve temsilcisi" olarak tanımlayarak, "Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim" dedi.

"ŞAHSİ TELEFON HATTIM YOK"



Alihan Kuriş, adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmadığını, iletişim için genellikle ofis hattını kullandığını, zaman zaman da aile üyelerinin telefonları üzerinden irtibat kurduğunu söyledi. Soruşturma dosyasında ise bu yöntemin takipten kaçınmak amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

"AYAKKABI ALIRKEN TANIDIM"



Soruşturmada "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olduğu iddia edilen Ayakkabı Dünyası ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile ilişkisi de Kuriş'e soruldu. Kuriş, Akbacakoğlu'nu mağazasından iki kez ayakkabı aldığı için tanıdığını belirterek, aralarında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını savundu. Soruşturma dosyasında ise Akbacakoğlu'nun yapılanma içerisinde Kuriş'e yakın isimlerden biri olduğu öne sürüldü.





"SOSYAL ÇEVREMDEN" DEDİ

Kuriş, soruşturma kapsamında adı geçen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze'yi "sosyal çevresinden" tanıdığını belirterek bu kişilerle ticari bir bağının olmadığını söyledi. Evinde bulunduğu belirtilen altın ve ziynet eşyalarının düğün takıları ile aile birikimlerinden oluştuğunu ifade eden Kuriş, aylık gelirini 380 bin TL olarak beyan etti. Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedin ise gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınmış teminat olduğunu savundu.