Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı

Uzmanlar, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle birlikte 2026 ve 2027 yılları arasında dilekçe verme kaynaklı maaş farkının giderek kapandığına dikkat çekiyor. Emekli adaylarının en doğru kararı verebilmesi için kasım ayı enflasyon verilerini beklemesi tavsiye ediliyor. Kamu işçilerinin ise 2026 yılı emeklisi sayılabilmeleri için 14 Ocak 2027 tarihine kadar yasal süreleri bulunuyor; bu nedenle aralık ayı enflasyonunu görmeden aceleci davranmamaları öneriliyor.