Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı

Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı

Ahmet Kıvanç, güncel enflasyon tahminleri ışığında ocak zamlarını hesaplayarak, emeklilik hazırlığı yapanlara kritik uyarılarda bulundu. Kıvanç süre hatasına dikkat çekerek ömür boyu düşük maaş uyarısında bulundu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın 2026 yılı yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16'dan yüzde 28'e yükseltmesinin ardından, milyonlarca çalışanın ve emeklinin ocak ayında alacağı zam oranları yeniden şekilleniyor. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, güncel enflasyon tahminleri ışığında ocak zamlarını hesaplayarak, emeklilik hazırlığı yapanlara kritik uyarılarda bulundu.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 2

Merkez Bankası (TCMB), yıla başlarken yüzde 16 olarak duyurduğu 2026 yılı enflasyon hedefini, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle peş peşe revize etti. Mayıs ayında yüzde 24'e çıkarılan hedef, son açıklanan enflasyon raporunda yüzde 28'e yükseltildi.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 3

Yıl başından bu yana hedeflerde yaşanan 12 puanlık bu sapma, ücretleri enflasyon beklentilerine göre belirlenen dar gelirlilerin ve maaşlı çalışanların alım gücünü doğrudan etkiliyor.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 4

Asgari ücret belirlenirken de benzer bir formül uygulanmış; 2025 yılı enflasyonu (yüzde 30,89) ve 2026 yılı hedefi (yüzde 16) göz önünde bulundurularak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmış ve rakam 33 bin 30 TL'ye çıkarılmıştı. Özel sektördeki birçok ücretin de bu orana endekslendiği biliniyor.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 5

Enflasyon hedeflerindeki bu yukarı yönlü güncelleme, gözleri doğrudan ocak ayında yapılacak memur ve emekli zamlarına çevirdi.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 6

Kıvanç'ın TCMB raporu, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve Anadolu Ajansı (AA) Ekonomistler Anketi verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre olası zam oranları şu şekilde şekilleniyor:

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 7

TCMB'nin Yüzde 28'lik Tahminine Göre:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: Yüzde 8,70

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 6,66

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 8

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne Göre (Yüzde 29,43):

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: Yüzde 9,91

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 7,86

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 9

AA Ekonomistler Anketi'ne Göre (Yüzde 29,55):

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: Yüzde 10,01

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 7,95

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 10

SSK, BAĞ-KUR ve 5510 sayılı kanuna tabi kamu görevlilerinin bağlanacak emekli aylığı tutarları, dilekçenin verildiği tarihe göre değişiklik gösteriyor.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 11

Dilekçesini 31 Aralık 2026 tarihine kadar verenler, yıl içinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yansıtılan toplam yüzde 32,1 oranındaki (ocak ve temmuz) zamlardan doğrudan faydalanabilecek.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 12

Dilekçesini 1 Ocak 2027 ve sonrasında verenler ise bu zamlardan yararlanamayacak. Bu kişilerin maaşları hesaplanırken 2026 yılı TÜFE verisinin tamamı ile Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 30'undan oluşan bir güncelleme katsayısı dikkate alınacak.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 13

Eğer güncelleme katsayısı 1,32 olarak gerçekleşirse (yani enflasyon ve büyüme payı toplamı yüzde 32 olursa), dilekçeyi 2026'da verenlerle 2027'de verenler arasında maaş farkı oluşmayacak. Ancak toplam oran yüzde 32'nin altında kalırsa, dilekçeyi 2026'da verenler daha avantajlı konuma geçecek.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 14

Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 3,8'lik büyüme hedefi baz alındığında katsayı artış oranları şu şekilde öngörülüyor:

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 15

TCMB enflasyon tahminine göre: Artış düşük kalarak 2026'yı daha avantajlı kılıyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre: Yüzde 30,57 seviyesinde bir artış öngörülüyor.

AA Anketine göre: Yüzde 30,69 seviyesinde bir artış hesaplanıyor.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 16

Enflasyonun yüzde 31'i bulması halinde ise katsayı 1,32'ye ulaşacak ve yıllar arasındaki fark kapanacak.

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Emekli ve memur maaş zammı rakamlarını verdi: Uzman isim birçok kişiye düşük maaş uyarısı yaptı - Resim: 17

Uzmanlar, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle birlikte 2026 ve 2027 yılları arasında dilekçe verme kaynaklı maaş farkının giderek kapandığına dikkat çekiyor. Emekli adaylarının en doğru kararı verebilmesi için kasım ayı enflasyon verilerini beklemesi tavsiye ediliyor. Kamu işçilerinin ise 2026 yılı emeklisi sayılabilmeleri için 14 Ocak 2027 tarihine kadar yasal süreleri bulunuyor; bu nedenle aralık ayı enflasyonunu görmeden aceleci davranmamaları öneriliyor.

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