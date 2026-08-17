Küresel piyasalarda ABD enflasyon verilerinin yarattığı faiz iyimserliği ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle tırmanışa geçen altın, yeni haftaya da rekor ve yükseliş sinyalleriyle giriş yaptı. Gram altının 6.765 TL, ons altının ise 4.394 dolardan başladığı haftada gözler, 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak kritik FED tutanaklarına çevrildi. Uzmanlar ise yatırımcılar için kırılma yaratacak yeni destek ve direnç seviyelerini işaret etti.
Filiz Eryılmaz altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam ve tarih verdi
Küresel piyasalarda ABD enflasyon verilerinin yarattığı faiz iyimserliği ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle tırmanışa geçen altın, yeni haftaya da rekor ve yükseliş sinyalleriyle giriş yaptı. Filiz Eryılmaz altının yükseleceği seviyeyi ve rakamı açıkladı. İşte detaylar...Cemile Kurel
İç Piyasa Ve Küresel Ekranlarda Hareketli Pazartesi
Altın piyasaları haftanın ilk gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftayı yüzde 0,80 oranında primle 4.377 dolar seviyesinden kapatan ons altın, 17 Ağustos 2026 Pazartesi sabahına pozitif seyirle girdi.
TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatı 4.394 dolardan işlem görürken, günlük bazda yaklaşık yüzde 0,40’lık bir prim kaydetti. İç piyasada fiziki ve spot piyasada gram altın fiyatı haftanın ilk işlemlerinde 6.765 TL bandından güne başladı.
Yukarı Yönlü Seyrin Yakıtı: ABD Enflasyon Verileri
Fiyatlardaki bu tırmanışın arkasındaki ana motor, ABD’den gelen Temmuz ayı enflasyon rakamları oldu. Ahlatçı Yatırım tarafından paylaşılan haftalık altın analizinde, ABD enflasyon verilerinin detayları öne çıktı:
TÜFE Verileri
Temmuz ayında ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,5’ten yüzde 3,4 seviyesine geriledi. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 ile ılımlı bir yavaşlamaya işaret etti.
Faiz Beklentileri
Verilerin ardından ABD Merkez Bankası’nın (FED) Eylül ayındaki toplantısında faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler zayıfladı. Dolar endeksi ve kısa vadeli tahvil faizlerindeki geri çekilme, ons altına doğrudan destek sağladı.
Üretici Enflasyonu Ve FED Faiz Beklentileri
Geçen hafta perşembe günü açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de tüketici tarafındaki ılımlı tabloyu teyit etti.
ÜFE Detayları:
Temmuzda ÜFE aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 0,2’lik artış beklentisinin altında kaldı; yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 5,5’ten yüzde 4,7’ye çekildi.
Şahin Baskı Azaldı
Analizdeki verilere göre, FED’in Eylül ayında faiz artırma ihtimali hafta başındaki yüzde 50 seviyelerinden yüzde 35’in altına geriledi.
Jeopolitik Riskler
ABD-İran hattındaki diplomasi trafiği ve petroldeki tutarsız açıklamalar ise jeopolitik risk primini canlı tutarak altındaki iyimserliği zaman zaman sınırlayan bir unsur olarak takip ediliyor.
Parayı Yatırımcı Çekiyor: ETF’lere 3 Milyar Dolarlık Giriş
Altında yaklaşık 30-40 gün süren yatay ve kararsız (stabilizasyon) dönemin ardından makro verilerle yukarı kırılma yaşandığını belirten Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, piyasadaki aktör değişimine dikkat çekti.
Aksoy, altın fiyatlarını destekleyen en büyük unsurun Merkez Bankaları alımları olduğunu, ancak fiyatı asıl yukarı taşıyan taze gücün kurumsal ve bireysel yatırımcı talebi olduğunu vurguladı. Temmuz ayında Altın Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) 3 milyar dolarlık net giriş yaşandığına işaret eden Aksoy, Mayıs ve Haziran aylarındaki çıkış trendinin sona ermesini "yatırımcıların sahaya güçlü dönüşü" olarak nitelendirdi.
Gözler 19 Ağustos'ta: FED Tutanakları Ve Kritik Seviyeler
Piyasalar için önümüzdeki 3 gün adeta kader anı niteliğinde. FED’in Temmuz ayında gerçekleştirdiği son FOMC toplantısına ait tutanaklar 19 Ağustos Çarşamba günü kamuoyuna açıklanacak. Tutanaklardan çıkacak mesajlar, sonbahar dönemindeki faiz haritasına ışık tutacağı için altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir.
Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise teknik anlamda takip edilmesi gereken kritik eşikleri paylaştı:
Kritik Destek (4.311 Dolar)
Ons fiyatında 4.311 dolar seviyesi en hayati destek noktası. Bu seviyenin altına sarkan hareketlerde satış baskısı derinleşebilir.
Kritik Direnç (4.450 Dolar)
Yükseliş trendinin çok daha güçlü bir ralliye dönüşebilmesi için 4.450 dolar direncinin üzerinde 1-2 günlük kalıcı kapanışlar şart.