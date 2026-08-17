Filiz Eryılmaz altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam ve tarih verdi

Küresel piyasalarda ABD enflasyon verilerinin yarattığı faiz iyimserliği ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle tırmanışa geçen altın, yeni haftaya da rekor ve yükseliş sinyalleriyle giriş yaptı. Gram altının 6.765 TL, ons altının ise 4.394 dolardan başladığı haftada gözler, 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak kritik FED tutanaklarına çevrildi. Uzmanlar ise yatırımcılar için kırılma yaratacak yeni destek ve direnç seviyelerini işaret etti.