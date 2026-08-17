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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. ABD ile imzalanan metinde İran'a yönelik herhangi bir zaman sınırı ya da dayatmanın yer almadığını belirten Bekayi, Tahran'ın politikalarını dış baskılar, ültimatomlar veya zaman sınırlamaları altında şekillendirmediğini dile getirdi.

60 GÜNLÜK SÜRE MÜZAKERE TAKVİMİYDİ

Mutabakat metninde geçen 60 günlük periyodun bir ültimatom olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bekayi, bu sürenin yalnızca yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler başlığındaki görüşmelerin yürütülmesi için öngörülen bir zaman aralığı olduğunu aktardı. Bekayi, mutabakatın imzalanmasından kısa süre sonra Washington yönetiminin metni açıkça ihlal ettiğini, bu durumun da Müzakere sürecinin başlamasını engellediğini ifade etti. Görüşmeler başlayamadığı için söz konusu 60 günlük sürenin de tamamen anlamsız hale geldiği kaydedildi.

İSLAMABAD MUTABAKATININ ÜZERİNDEN 60 GÜN GEÇTİ

İki ülke arasında 17 Haziran'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da imzalanan mutabakat zaptının üzerinden 60 günlük süre geride kaldı. Tahran yönetimi müzakere masasına dönmek için yeni şartlar öne sürerken, Washington'ın uygulamayı sürdürdüğü ekonomik yaptırımlar ile Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim bölgesel diplomasi gündemindeki yerini koruyor.