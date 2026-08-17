Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 13 Ağustos Perşembe günü motorin fiyatlarında yaşanan ve vatandaşın kafasını karıştıran baş döndürücü "indirim ve zam" trafiğini köşesine taşıdı. Aktaş, yönetimsel bir zamanlama hatası olarak nitelendirdiği bu sürecin, piyasadaki fiyatlama davranışlarını bozduğuna ve ekonomi yönetimine olan güveni derinden sarstığına dikkat çekti.

Akaryakıt piyasasında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir gün geride kaldı. 13 Ağustos Perşembe gününün ilk dakikalarında yayımlanan Resmî Gazete kararıyla, motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Bu hamleyle birlikte 7,75 liralık ÖTV ve ona bağlı olarak uygulanan 1,55 liralık KDV'nin ortadan kalkması, motorinin litre fiyatında bir anda 9,30 liralık bir indirim yarattı.

Ancak pompaya öğle saatlerinde yansıyan bu görkemli indirimin ömrü yarım gün bile sürmedi.

İNDİRİMİN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ: GECE YARISI DEV ZAM GELDİ

Uluslararası piyasalardaki artışlar nedeniyle ertelenen ve vergi sıfırlamasını zorunlu kılan o büyük zam, aynı günün gece yarısında uygulamaya konuldu. Motorine 8,89 lira, benzine ise 1,52 lira zam yapıldı.

Alaattin Aktaş yazısında, eylül ayından itibaren kademeli olarak 3'er lira artarak aralıkta 12 liraya, yeni yılda ise 13,90 liraya çıkacak olan ÖTV düzenlemesinin detaylarına değinerek “Sonuçta motorinde aynı gün içinde net olarak sadece 41 kuruş indirim yapıldı” dedi.

"ÇOCUK OYUNCAĞI MI?" TEPKİSİ VE YÖNETİLEMEYEN ALGI

Sürecin iletişim ve zamanlama açısından büyük bir fiyasko olduğunu belirten Aktaş, yaratılan dalgalanmanın çok büyük bir operasyon algısı oluşturduğunun altını çizdi. Vatandaşların, "Sabah ucuzlat, akşam zam yap; çocuk oyuncağı mı bu?" diyerek haklı bir isyana sürüklendiğini vurgulayan yazar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İndirim ve zam aynı geceye (çarşambayı perşembeye bağlayan gece) denk getirilebilir ya da vergi indirimi zammın yansıdığı cuma gününe bırakılabilirdi. Böylece vatandaş sadece 41 kuruşluk net bir indirim görür ve kafa karışıklığı yaşanmazdı. Aynı gün içinde devlet eliyle hem devasa bir indirim hem de zam yapılması, piyasada "Herkes fiyatını kafasına göre belirleyebilir" algısını güçlendirdi. Bu durum enflasyonla mücadeleye vurulan büyük bir darbe oldu.”

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ: İNANDIRICILIK YERLERDE

Ekonomi yönetiminin akaryakıt fiyatlarının doğrudan kendileri tarafından belirlenmediğini, uluslararası piyasalara göre otomatik oluştuğunu topluma anlatmakta yetersiz kaldığını belirten Aktaş, bunun temel sebebini "güven eksikliği" olarak açıkladı.

Toplum gözünde ekonomi politikalarının inandırıcılığının zedelendiğine işaret eden Aktaş, ekonomi yönetiminin yaşanan bu kaosu açıklama cesareti gösteremediğini ifade etti. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini yükselttiği bir dönemde, atılan bu tür hatalı adımların vatandaşta "enflasyonla mücadelede havlu atıldı" izlenimi yarattığı uyarısıyla yetkilileri şeffaf bir iletişime davet etti.