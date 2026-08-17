Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akın Gürlek 22 Haziran'da 81 ilin 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıya istinaden yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Gürlek 22 Haziran'da bu yana 818 kişinin hesaplarına el koyulduğunu belirtirken; örgütlerin yasa dışı bahis, kripto varlıklar gibi yöntemlerle mal varlıklarını gizleme ve aklamaya çalıştıklarını belirtti.

Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu Genelge ile ortaya koyduğumuz topyekûn mücadele anlayışı doğrultusunda önemli bir adım daha atılmıştır.

818 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA EL KOYULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur.

Genelgemizde açıkça ortaya koyduğumuz üzere; örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimleri mali soruşturmalarla titizlikle takip edilmektedir.

"ÖRGÜTLERİN YAPISINI HEDEF ALMAAY DEVAM EDECEĞİZ"

Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansörü­ne, banka hesabından kripto varlığına kadar suç örgütlerinin tüm yapısını hedef almaya devam edeceğiz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suçun karanlık ağına çekmeye, esnafımızı ve vatandaşlarımızı tehdit etmeye, suçtan elde ettikleri gelirlerle güç devşirmeye çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz.