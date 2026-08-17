Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Bunu yazan tazminat alamayacak

Çalışanlar İçin Kritik Uyarı: Yazdığınız Her Mesaj Bağlayıcı!

Yargıtay’ın bu emsal kararı, işverenle yapılan dijital yazışmalarda kullanılan dilin önemini bir kez daha ortaya koydu. Anlık duygu durumuyla veya sitem amacıyla atılan e-posta ve mesajlar, hukuken "istifa" sayılarak tüm tazminat haklarının kaybına yol açabiliyor.