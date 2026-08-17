Bir şirkette grup başkanı olarak görev yapan üst düzey çalışan, şirket sahibine gönderdiği sitem dolu e-posta sonrası hayatının şokunu yaşadı. Yargıtay, e-postadaki ifadeleri doğrudan "istifa" iradesi kabul ederek emsal bir karara imza attı.
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Bunu yazan tazminat alamayacak
Yargıtay’ın milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kararı gündem oldu. İşverene gönderilen sıradan görünen bir e-postadaki ifadeler, çalışanın yıllardır biriken haklarını kaybetmesine neden oldu.Kaynak: Diğer
"Bilinçli Olarak Mobbinge Uğradım, Primim Düşürüldü"
Grup başkanı, şirket sahibine attığı e-postada son bir yıldır kendisine yönelik bilinçli olumsuz davranışlar sergilendiğini öne sürdü. Rızası alınmadan prim oranının düşürüldüğünü belirten çalışan, yaşadığı haksızlıkları sıralayarak tepkisini dile getirdi.
Maildeki O Cümle Sonu Oldu: "Manen Yıprandım, Yoruldum"
Çalışanın e-postasında yer alan "Manen yıprandım, yoruldum" ifadeleri krizin fitilini ateşledi. Sitem dolu mesajı alan şirket yönetimi, bu beyanı bir istifa dilekçesi olarak değerlendirdi ve yöneticiyi tazminatsız şekilde işten çıkardı.
Mağdur İşçi Soluğu Mahkemede Aldı
İşten çıkarılan yönetici, kıdem ve ihbar tazminatları ile ödenmeyen diğer alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi’ne dava açtı. Çalışan, amacının istifa etmek olmadığını, sadece yaşadığı mağduriyeti ve sitemini iletmek istediğini savundu.
Yerel Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu: "Net Bir İstifa Yok"
İş Mahkemesi, prim düşürülmesini çalışma koşullarında "esaslı değişiklik" saydı. E-postadaki iradenin net bir istifa olmadığını ve sonrasında çekilen ihtarnameyi dikkate alan mahkeme, işverenin haklı fesih yapamadığına karar vererek tazminata hükmetti.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Onadı
İşverenin karara itiraz etmesi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşındı. İstinaf dairesi de yerel mahkemenin hukuki değerlendirmesini yerinde bularak işverenin başvurusunu esastan reddetti ve işçi lehine verilen kararı onadı.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Devreye Girdi
İşverenin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Dosyadaki tüm e-posta yazışmalarını, gelen yanıtları ve tanık beyanlarını detaylıca inceleyen Yüksek Mahkeme, alt mahkemelerin kararını bozdu.
"E-Posta İçeriği Açıkça İşçi Feshidir"
Yargıtay karar gerekçesinde, "E-posta içeriği, verilen cevap ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde iş sözleşmesinin işçi tarafından feshedildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer vererek mahkemenin hatalı değerlendirme yaptığını belirtti.
Tazminat Talepleri Kesin Olarak Reddedildi
Yüksek Mahkeme, sözleşmenin işçinin kendi istifasıyla sona erdiğinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu gerekçeyle, davacı çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin tamamen reddedilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.
Çalışanlar İçin Kritik Uyarı: Yazdığınız Her Mesaj Bağlayıcı!
Yargıtay’ın bu emsal kararı, işverenle yapılan dijital yazışmalarda kullanılan dilin önemini bir kez daha ortaya koydu. Anlık duygu durumuyla veya sitem amacıyla atılan e-posta ve mesajlar, hukuken "istifa" sayılarak tüm tazminat haklarının kaybına yol açabiliyor.