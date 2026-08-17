IBAN’dan para gönderiminde limitler değişti: Bankalara talimat gitti, bir ülke resmen duyurdu

Siber dolandırıcılık vakalarındaki küresel artış, bankacılık sektöründe güvenlik tedbirlerinin yeniden yazılmasına neden oluyor. Türkiye'de halihazırda başarıyla uygulanan FAST limitleri ve gece işlem kısıtlamaları, uluslararası arenada da standart bir koruma modeli haline gelmeye başladı.
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Türkiye’de uzun süredir uygulanan gece işlem kısıtlamaları ve IBAN ile FAST limitleri dünyaya yayılıyor. Rusya İçişleri Bakanlığı da gece saatlerinde yapılan mobil para transferlerinde flaş bir değişikliğe gitti.Gülsüm Hülya Sundu
Hesap hırsızlarının özellikle kullanıcıların uykuda olduğu saatleri hedef alması, dünya genelinde yeni ve katı yaptırımları gündeme getirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde tek bir bildirimle hesapların boşaltılması riskine karşı, mobil bankacılık işlemlerine yönelik devasa bir güvenlik duvarı örülüyor.
Siber soygunların artış gösterdiği Rusya'da, İçişleri Bakanlığı bankacılık sektörüne yönelik kapsamlı bir tavsiye paketi hazırladı. TASS verilerine yansıyan bilgilendirmeye göre atılacak yeni adımlar şu şekilde şekilleniyor:
Mobil uygulamalar üzerinden gece saatlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi para transferlerine doğrudan teknik engeller ve katı limitler getirilecek.
Yalnızca gece işlemleriyle sınırlı kalınmayarak, telefon numarasıyla yapılan anlık para gönderimleri ile nakit çekim işlemlerine de günlük ve aylık yeni üst sınırlar uygulanacak.
Özellikle uzun süredir işlem görmeyen veya yüksek tutarlı birikim barındıran hesaplar, dolandırıcıların birincil hedefi olduğu için bu hesaplardaki güvenlik kalkanı iki katına çıkarılacak.
Dünyanın yeni yeni uygulamaya başladığı bu güvenlik altyapısı, Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kuralları çerçevesinde bir süredir tavizsiz şekilde uygulanıyor.
Vatandaşların birikimlerini siber korsanlardan koruyan mevcut Türkiye modelinin yapı taşları ise şöyle:
Gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yapılmak istenen yüksek tutarlı ve şüpheli transfer işlemlerinde, sistem otomatik olarak çipli kimlik ile NFC (Yakın Alan İletişimi) doğrulaması talep ederek ekstra bir güvenlik katmanı oluşturuyor.
7/24 para transferine olanak sağlayan FAST altyapısında tekil işlem limitinin 100.000 TL ile sınırlandırılması, gece saatlerinde hesaptan yüklü miktarda şüpheli para çıkışı yapılmasının önüne geçiyor.