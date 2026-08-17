Siyah-beyazlı ekip, ligin açılış mücadelesinde kendi sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u ilk yarıda Cerny'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Konuk takımda da Costa 68. dakikada çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Nihat Kahveci'den Trossard yorumu: "Hocanın Zalgiris maçında 11 başlatacağını düşünmüyorum"
Süper Lig'in açılışında Eyüpspor’u mağlup eden Beşiktaş'ın sergilediği futbolu değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı ekibin yakaladığı ivmeyi, teknik direktör dokunuşunu, futbolcuların performansını ve şampiyonluk yarışındaki erken avantajını analiz etti.Kaynak: Diğer
Mücadelenin bitimiyle birlikte futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor ekranlarında karşılaşmaya dair görüşlerini aktardı. Kahveci'nin değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor'u tek golle geçen Beşiktaş'ın sergilediği performans, eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci tarafından mercek altına alındı.
GELECEĞE DAİR UMUT
Beşiktaş’ın fırsatı kaçırmadığını belirten Kahveci, takımı ve taraftarın durumunu şöyle değerlendirdi: “Beşiktaş ben fırsatı kaçırmam dedi. 5. resmi maçında 6 gol attı. 1 tane bile gol yemedi. Vincenzo hoca geldiği ilk günden beri katkısını gördük."
"Geçen seneye göre farklı dokunuşları net bir şekilde görebiliyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilk hafta puan kaybetti. Beşiktaş, büyük fırsatı kaçırmadı. Beşiktaş beşinci resmi maçında hiç gol yemedi. Teknik direktöründen çok memnun bir Beşiktaş taraftarı var. Daha da iyi olacak. Bu kadar rakibi boğarken Beşiktaş'ın daha fazla gol atmasını beklerim. Taraftar gelecek adına daha umutlu."
HÜCUM AKSAMI
Takımın hücum hattındaki eksikliği dile getiren yorumcu şu ifadeleri kullandı: “Benim gördüğüm tek eksik bu takımın ürettiği pozisyonlara göre daha fazla gol atması gerektiği. Vlahovic sahaya indiğinde bunu özellikle beklerim. Performansı artan bir Olaitan var. Benim de eleştirdiğim Cerny'nin son maçlardaki katkıları, Taylan'ın bile iyi oynamasını sağlaması…”
SAHA KENARINDAKİ ETKİ
Teknik direktörün performansına ve Avrupa hedeflerine dikkat çeken Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: “Beşiktaş haftayı 10 puanlık kazançla bitirdi. Kenarda takımıyla oynayan bir teknik direktöre sahip. Avrupa'da her maç zordur. Zalgiris'i geçip Avrupa Ligi'ne gitmesi Beşiktaş için önemli. Italiano hocanın da Avrupa'yı bu hafta öncelik olarak belirlemesi benim hoşuma gitti.”
SAHANIN YILDIZI
Olaitan'ın sahadaki mücadelesine hayran kaldığını vurgulayan ünlü yorumcu şöyle konuştu: "Orta sahada Olaitan'ın sundukları başka. Hoca baskı istediği için Olaitan'ı oynatıyor. Bak not aldım abi; Olaitan ne yemek yiyor, menüsü ne, nasıl dinleniyor, kaç saat uyuyor, hangi yatakta uzanıyor ve genlerini merak ediyorum! Gerçekten helal olsun. Maşallah diyelim. Bugün diğer 4 maçın da üzerine çıktı."
BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Oyuncuların form durumlarını analiz eden Kahveci şunları söyledi: "Salih Özcan geldiğinden beri bekleneni sunuyor. Beşiktaş, bu kadar üretirken daha fazla gol atmasını beklerim ama o da tribündeki Vlahovic, sahaya indiğinde olacak. Daha iyi bir Semih Kılıçsoy beklerdim. Maç ritmi eksik. Mazereti var. Oh daha çok mücadele etti. İlk çıkan Semih'le bugünkü Semih arasında dağlar kadar fark var."
SKOR ÜRETİMİ
Alınan 1-0'lık galibiyetin yeterli olmadığını savunan Kahveci düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Maçlar 1-0 bitmemeli. 5 tane net pozisyona girip 1-0 bitince sonraki maçlarda onların 3'ünü 4'ünü attığı maçlar izleyebiliriz. Beşiktaş bunu oynuyor. Beşiktaş pozisyonları kısıtlı bulup 1-0 kazansa farklı bir yorum söylerim.”
KADRO TERCİHİ BEKLENTİSİ
Gelecek maçın kadro tercihini tahmin eden deneyimli yorumcu şöyle ekledi: “Ben hocanın Trossard'ı Zalgiris maçında 11 başlatacağını düşünmüyorum. Riskli olabilir sakatlık açısından. Oyuncu geçen sezon Arsenal'le yoğun tempo geçirmiş sonra Dünya Kupası'nda 1 ay kalmış. Bence İlhan'la başlayacaktır o maça hoca."
Yıldız futbolcunun performansına dair ise Kahveci sözlerini şöyle tamamladı: "Hocanın tercihini o maçta göreceğiz. Belki ilk 60 dakikayı Trossard'la oynayacak. Evimdeyim, taraftarımlayım diyecek. Trossard bugün tam kalitesinin yarısını bile sunmadı. Kilit pası bu maçta 0 ama orada 3-4 yazdığı maçları göreceğiz.”