Nihat Kahveci'den Trossard yorumu: "Hocanın Zalgiris maçında 11 başlatacağını düşünmüyorum"

BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Oyuncuların form durumlarını analiz eden Kahveci şunları söyledi: "Salih Özcan geldiğinden beri bekleneni sunuyor. Beşiktaş, bu kadar üretirken daha fazla gol atmasını beklerim ama o da tribündeki Vlahovic, sahaya indiğinde olacak. Daha iyi bir Semih Kılıçsoy beklerdim. Maç ritmi eksik. Mazereti var. Oh daha çok mücadele etti. İlk çıkan Semih'le bugünkü Semih arasında dağlar kadar fark var."