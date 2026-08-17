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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğu değerlendirilen 2 İHA, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin

Erbildeki özel ofisi ile istihbarat şefinin konutunu hedef haldı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mesrur Barzani, olayı açıklayan bir X paylaşımı yaptı.

Paylaşıma göre patlayıcı yüklü, İran yapımı iki adet “Hadid110” İHA Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Barzani’nin özel ofisini ve Erbil ilindeki Koruma Dairesi Müdürünün konutunu hedef aldı.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

İKBY Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne göre, saldırı 17 Ağustos saat 00:28’de gerçekleşti ve insansız hava araçları İran sınırının ötesinden fırlatıldı.

Müdürlük, saldırıyı “kesinlikle kabul edilemez” olarak tanımlayarak kınadı ve sorumluların hesap vereceğini duyurdu.