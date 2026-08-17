Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji yayınladığı son hava tahmin haritalarına göre, 17 Ağustos Pazartesi günü ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
(06:00 - 12:00) Günün ilk saatlerinden itibaren İç Anadolu, Ege ve Marmara genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava görülürken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize çevrelerinde sabah saatlerinde yerel yağış geçişleri yaşanacak.
(12:00 - 18:00) Günün ortasında yağışlı sistem etki alanını genişleterek iç ve kuzey kesimlere yayılacak. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt hattında kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas ve Kayseri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu çevresi) gök gürültülü sağanaklar görülecek. Ayrıca Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Kahramanmaraş) ile Afyonkarahisar çevresi de yağıştan etkilenecek.
(18:00 - 00:00) Akşam saatlerinde Marmara ve Batı Ege genelinde açık bir gökyüzü hakimken, yağışlı kütle İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kısımlarına çekilecek. Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kayseri, Sivas, Niğde, Malatya, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışların akşam saatlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor.
(00:00 - 06:00) Gece saatlerinden itibaren yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk edecek. Ancak Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt) yerel gök gürültülü sağanak yağışların gece boyu sürmesi bekleniyor.
17 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç) ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.