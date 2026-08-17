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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yayınladığı son hava tahmin haritalarına göre, 17 Ağustos Pazartesi günü ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

(06:00 - 12:00) Günün ilk saatlerinden itibaren İç Anadolu, Ege ve Marmara genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava görülürken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz'in doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize çevrelerinde sabah saatlerinde yerel yağış geçişleri yaşanacak.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

(12:00 - 18:00) Günün ortasında yağışlı sistem etki alanını genişleterek iç ve kuzey kesimlere yayılacak. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt hattında kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas ve Kayseri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu çevresi) gök gürültülü sağanaklar görülecek. Ayrıca Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Kahramanmaraş) ile Afyonkarahisar çevresi de yağıştan etkilenecek.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

(18:00 - 00:00) Akşam saatlerinde Marmara ve Batı Ege genelinde açık bir gökyüzü hakimken, yağışlı kütle İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kısımlarına çekilecek. Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kayseri, Sivas, Niğde, Malatya, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışların akşam saatlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor.

8 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

(00:00 - 06:00) Gece saatlerinden itibaren yağışlı sistem yurdun büyük bölümünü terk edecek. Ancak Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt) yerel gök gürültülü sağanak yağışların gece boyu sürmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

17 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

10 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

11 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13


DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

13 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç) ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

14 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

19 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

AMASYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

21 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

22 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

23 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

24 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

25 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

26 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 27

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

27 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 28

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

28 29
Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 29

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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