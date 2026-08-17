Meteoroloji uyardı: 28 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.