Millete büyük bir müjde verdiler…

Motorindeki ÖTV’yi sıfırladılar.

Litre fiyatını 80 liradan 70 liraya indirdiler.

Ama vatandaş daha ne olduğunu bile anlamadan…

Bu kez motorine tam 8 lira 89 kuruş zammı yapıştırdılar.

Şaka gibi değil mi?

Bu arada benzini de unutmadılar tabii…

Benzinin litresine de 1 lira 5 kuruş ekstra zam yaptılar.

Son artışla birlikte benzin bazı şehirlerde 74 lirayı, motorin ise 82 lirayı geçti.

Üstelik bu daha başlangıç…

Çünkü motorindeki ÖTV yalnızca ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı.

Eylül ayında litre başına 3 lira ÖTV uygulanacak.

Ekim ayında ÖTV 6 liraya…

Kasım ayında 9 liraya…

Aralık ayında ise 12 liraya çıkacak.

Ayrıca motorinde artık eşel mobil sistemi de olmayacak.

Yani petrol ve döviz kuru yükseldiğinde artışları frenleyecek vergi tamponu da bulunmayacak.

Bir taraftan ÖTV geri gelecek…

Diğer taraftan dolar kuru riski devam edecek…

Fatura ise her zamanki gibi vatandaşın sırtına binecek.

Anlayacağınız, motorinde yeni zamların taşları şimdiden döşenmiş durumda.

Bu arada sakın:

“Benim zaten arabam yok, bana ne kardeşim?” demeyin…

Çünkü motorin yalnızca otomobil sahiplerini ilgilendirmiyor.

Kamyon motorin kullanıyor.

Otobüs motorin kullanıyor.

Traktör motorin kullanıyor.

Servis aracı motorin kullanıyor.

Kargo şirketi motorin kullanıyor.

Fabrikadaki makineler…

Tarladaki biçerdöver…

Mal taşıyan TIR motorin kullanıyor.

Mesela Antalya’dan İstanbul’a sebze taşıyan kamyonun yakıt maliyeti yükseldiğinde nakliyeci bu parayı cebinden ödemiyor.

Haklı olarak…

Şaaaaak diye

taşıma maliyetlerine yansıtıyor…

Bu zam, haldeki tüccarın fiyatına…

Oradan da markete, pazara giriyor…

Kısacası, vatandaşın cebine yansıyor.

Şehirler arası otobüs, tren ve şehir içindeki toplu taşıma araçlarında da durum farklı değil.

Peki, tarlada durum ne?

Çiftçi öküzle tarla sürmüyor.

Traktör kullanıyor, biçerdöver kullanıyor…

Bunların hepsi mazotla çalışıyor.

Domatesi, biberi, patlıcanı, eriği daha pahalı yemeye hazır olun yani.

Bu arada yakında okullar açılıyor.

Size tavsiyem, yeni servis ücretlerini görünce sakın şok olmayın.

Çünkü servis araçları su yakmıyor.

Onlar da mazot zammını çatır çatır fiyatlarına yansıtıyor.

Mazot o kadar kritik ki hayatımızın her alanını etkiliyor…

İnternetten aldığınız küçük bir üründen

fabrikalarda üretilen mala kadar her yerde…

Örneğin:

İş makineleri, forkliftler ve jeneratörler de motorinle çalışıyor.

Fabrikanın yakıt maliyeti yükseldiğinde bunu fiyatına yansıtmayacak mı sanıyorsunuz?

Mobilyadan tekstile, çimentodan gıdaya her şeyin fiyatı artmayacak mı sanıyorsunuz?

Kısaca, motorin zammının bedelini yalnızca aracı olan ödemeyecek…

Nefes alan herkes ödeyecek.

Sonra Merkez Bankası çıkıp talebi soğutmaktan söz edecek.

Oysa mesele vatandaşın talebi değil.

Mesele, her gün gelen zamlar yüzünden daha az alıp daha çok ödemek zorunda kalması.

Dün 5 bin liraya dolan sepetini bugün 7 bin liraya doldurması.

Aynı ekmeğe, aynı süte, aynı ete ve aynı sebzeye daha fazla para ödemesi.

İşte bunu bile bize “talep artışı” diye anlatıp

Resmen dalga geçiyorlar…