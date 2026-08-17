Tapuda yeni dolandırıcılık tuzağı: Bu detayı kontrol etmeden asla imza atmayın

Doğrulama Sistemi Nasıl Baypas Ediliyor?

Emlak portallarındaki doğrulama sistemi sektöre disiplin getirse de sosyal medyadaki denetim açıkları suistimal ediliyor. Eski T.C. vatandaşları veya kooperatif ortaklıkları gibi istisnai durumlarda tek taraflı beyanla sisteme girilebilmesi haksız rekabete ve yetkisiz satışlara zemin hazırlıyor.