Resmi emlak portallarında devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sonrası denetimler sıkılaşınca, dolandırıcılar yönünü denetimsiz olan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına çevirdi. Yetkisiz kişilerin sahte profillerle ilan yayınlaması riski artırdı.
Tapuda yeni dolandırıcılık tuzağı: Bu detayı kontrol etmeden asla imza atmayın
Sahte kimlik ve yetki belgeleriyle kurulan büyük tuzak deşifre oldu. Uzmanlar uyarıyor: Tapudaki o tek bir detaya bakmadan imza atanlar anında dolandırılıyor! İşte dikkat edilmesi gereken hayati detay...Kaynak: Diğer
Doğrulama Sistemi Nasıl Baypas Ediliyor?
Emlak portallarındaki doğrulama sistemi sektöre disiplin getirse de sosyal medyadaki denetim açıkları suistimal ediliyor. Eski T.C. vatandaşları veya kooperatif ortaklıkları gibi istisnai durumlarda tek taraflı beyanla sisteme girilebilmesi haksız rekabete ve yetkisiz satışlara zemin hazırlıyor.
İlk Kural: Tapu Sahibi ile İlan Sahibini Eşleştirin
Uzmanlar, sosyal medyadaki ikna kabiliyeti yüksek sahte ilanlara karşı en kritik uyarıyı yaptı: İlanı veren veya satışa aracılık eden kişinin, tapu senedinde adı geçen asıl hak sahibiyle aynı kişi olup olmadığını mutlaka teyit edin.
Mülkiyet Araştırması Yapmadan Kapora Vermeyin
Bireysel ve sahibinden verilen ilanlarda ciddi riskler bulunuyor. Gerçek mülkiyet hakkı araştırması yapılmadan, tapu kaydı görülmeden ve kişi doğrulanmadan kesinlikle kapora veya ön ödeme gönderilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
"Kelepir" İlan Tuzağına Düşmeyin!
Piyasa değerinin belirgin şekilde altında sunulan gayrimenkul ilanlarına karşı çok dikkatli olunmalı. Emsallerine göre fiyatı aşırı düşük tutulan "kelepir" ilanların arkasında yüksek dolandırıcılık riski barındığı belirtiliyor.
Kurumsal ve Referanslı Emlak Firmalarını Tercih Edin
İşlem yapacağınız firma hakkında internetteki müşteri yorumlarını ve şikayetleri mutlaka inceleyin. Faaliyette bulunduğu bölgede tanınan, yetki belgesi olan ve referanslı emlak işletmeleriyle çalışmak işlem güvenliği sağlar.
Sahte Yetki Belgelerine Kanmayın
Dolandırıcılar, alıcılarda güven uyandırmak adına profesyonelce hazırlanmış sahte emlak yetki belgeleri ve sahte kimlik beyanları kullanıyor. Bu belgeler doğrulanmadan resmi süreçlerin başlatılmaması gerekiyor.
Tapudaki O Detaya Bakmadan Sakın İmza Atmayın!
Satış öncesinde veya tapu dairesindeki işlem sırasında belgelerin çapraz kontrolden geçirilmesi şart. Tapu tescilinde veya ön satış sözleşmesinde yer alan mülk sahibi ismi ile karşınızdaki kişinin kimlik bilgileri birebir eşleşmelidir.
Bağlayıcı Taahhütler Geri Dönülmez Mağduriyet Yaratıyor
Evrakları incelemeden, tapu sahibinin kimliğini doğrulamadan atılan her imza alıcıyı bağlayıcı taahhüt altına sokuyor. Sonradan telafisi mümkün olmayan maddi kayıplar yaşamamak için imza aşamasında son derece titiz olunmalı.
Resmi İşlem Öncesi Çapraz Kontrol Şart!
Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde yetkili ve güvenilir emlak işletmeleriyle çalışmak, ödenecek komisyon bedelinin çok ötesinde bir hukuki ve finansal güvenlik sağlıyor. Resmi tapu dairesi dışında hiçbir sözleşmeye gözü kapalı imza atılmamalı.