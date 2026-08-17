Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün başkanvekili seçimi yapıldı. Başkanvekilliği seçiminde tekme tokat kavga çıktı. CHP'lilerin salondan çıktığı seçimde YENİ Partililer ara verilmesini talep etti. AK Partililer kapıyı tutarken salonda ortalık bir anda karıştı.
BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Seçimin üçüncü turunda İzmir Menderes Belediyesi’nde başkanlık seçimini, YENİ Parti ve CHP oylarının bölünmesiyle AK Parti’nin adayı Asuman Şen 13 oy alarak kazandı. Yeni Parti adayı Barış Gürsoy 10 oy aldı.