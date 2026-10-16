YENİÇAĞ – 16 Ekim Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

MURAT AĞIREL, AYLİN KOTİL VE ÖMER SARIGÜL GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Murat Ağırel'in sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı soruşturma kapsamında siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül dahil 5 kişi emniyete götürüldü. Emir Sarıgül hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül gözaltına alındıMurat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül gözaltına alındıGündem

ÜSKÜDAR BİR KEZ DAHA SEÇİME GİDECEK: BELEDİYE MECLİSİNDE KRİTİK DAĞILIM

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için bir seçim daha gerçekleştirilmesi bekleniyor. YENİÇAĞ meclisteki son dağılımı detaylandırıyor...

Üsküdar bir kez daha seçime gidecek: Belediye meclisinde kritik dağılımÜsküdar bir kez daha seçime gidecek: Belediye meclisinde kritik dağılımGündem

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI SONRASI SERT ÇIKIŞ: İDDİANAME ÇÖKMÜŞTÜR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasının iddiaları çürüttüğünü belirtti. Duruşmaların canlı yayınlanmamasına tepki gösteren Özel, "Şimdi anlıyor musunuz biz niye büyük bir öz güvenle canlı yayın istiyorduk?" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den İmamoğlu'nun savunması sonrası sert çıkış: İddianame çökmüştürÖzgür Özel'den İmamoğlu'nun savunması sonrası sert çıkış: İddianame çökmüştürGündem

CEMİL TUGAY KARAR DEĞİŞTİRDİ

AK Partili Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yargılandığı davada "kamu zararı yoktur" yazısını geri çekti. Tugay, "kamu zararı olabilir" şüphesiyle davaya müdahail olacak.

Cemil Tugay karar değiştirdiCemil Tugay karar değiştirdiGündem

YENİ ANKET POZİSYONLARI DEĞİŞTİRDİ: MANSUR YAVAŞ FARK ATTI

Son anket Özdemir Araştırma'dan geldi. Mansur Yavaş fark attı. İşte yeni anket sonuçları....

Yeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attıYeni anket pozisyonları değiştirdi: Mansur Yavaş fark attıGündem

CHP'DEN 48 KİŞİYE İHRAÇ KARARI

CHP'de aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan'ın da olduğu 48 isim ihraç edildi.

CHP'den 48 kişiye ihraç kararıCHP'den 48 kişiye ihraç kararıGündem

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLTEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye önünde program düzenlendi. Gültekin'in cenaze namazı Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınırken, törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı. Gültekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin son yolculuğuna uğurlandıÜsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin son yolculuğuna uğurlandıGündem
EKONOMİ

AZİZ ÇELİK’TEN İKTİDARA BÜTÇE ELEŞTİRİSİ: REFAH DEĞİL, FAİZ BÜTÇESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "refah bütçesi" diyerek ilan ettiği 2027 yılı bütçe rakamlarını değerlendiren Aziz Çelik, acı tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi.

Aziz Çelik’ten iktidara bütçe eleştirisi: Refah değil, faiz bütçesiAziz Çelik’ten iktidara bütçe eleştirisi: Refah değil, faiz bütçesiEkonomi

ATİLLA YEŞİLADA 'KATILIYORUM' DEDİ: MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ HAMLESİNİ ANLATTI

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisine ilişkin kritik değerlendirmelerini YENİÇAĞ’a anlattı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30’un altına düşmeyeceğini belirten Yeşilada, borsadaki fon skandalının yarattığı güven krizine ve petrolde beklenen tırmanışa dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu.

Atilla Yeşilada 'katılıyorum' dedi: Merkez Bankası'nın faiz hamlesini anlattıAtilla Yeşilada 'katılıyorum' dedi: Merkez Bankası'nın faiz hamlesini anlattıEkonomi

MEHMET ŞİMŞEK TARİH VERDİ: FONLARA YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlara dair sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı

Mehmet Şimşek tarih verdi: Fonlara yasal düzenleme geliyorMehmet Şimşek tarih verdi: Fonlara yasal düzenleme geliyorEkonomi

MERKEZ BANKASI ANKETİ SONUÇLANDI: ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63’e, 12 ay sonrası beklenti yüzde 23,89’a yükseldi. 24 ay sonrası tahmin yüzde 17,94’e gerilerken, yıl sonu dolar/TL beklentisi de yükseldi.

Merkez Bankası anketi sonuçlandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldiMerkez Bankası anketi sonuçlandı: Enflasyon ve dolar tahmini yükseldiEkonomi

CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: 2027 BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNİ 2026'YI GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz açıkladı: 2027 bütçe açığı tahmini 2026'yı geçiyorCevdet Yılmaz açıkladı: 2027 bütçe açığı tahmini 2026'yı geçiyorGündem
DÜNYA

IRAK’TA İLK KEZ TÜRKMEN CEPHESİ’NDEN BİR İSİM DEVLET BAKANI OLDU

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisinde devlet bakanlığı görevine seçildi. Ağa’nın istifasının ardından Kerkük Valiliği için ITC’nin sunacağı üç aday arasından yeni vali belirlenecek.

Irak’ta ilk kez Türkmen Cephesi’nden bir isim devlet bakanı olduIrak’ta ilk kez Türkmen Cephesi’nden bir isim devlet bakanı olduGündem

TRUMP’TAN İRAN’A YENİ SALDIRI MESAJI: KAZMA DAĞI’NI HEDEF GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası yeni bir saldırıda yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı öne sürülen Kazma Dağı’nın hedef alınabileceğini söyledi. Trump, İran’ın nükleer silah edinmesini kalıcı olarak engellemek istediklerini belirtti.

Trump’tan İran’a yeni saldırı mesajı: Kazma Dağı’nı hedef gösterdiTrump’tan İran’a yeni saldırı mesajı: Kazma Dağı’nı hedef gösterdiDünya

MADURO ABD’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: İDDİALARI REDDETTİ

3 Ocak’ta ABD’nin kaçırdığı eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’taki davada kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Maduro, yenilenen iddianamenin daha önceki asılsız iddiaların farklı biçimde sunulmasından ibaret olduğunu söyledi.

Maduro ABD’de hakim karşısına çıktı: İddiaları reddettiMaduro ABD’de hakim karşısına çıktı: İddiaları reddettiDünya
SPOR

176 MİLYON EURO HARCADILAR 10 GOL YEDİLER: SPORTİF BAŞARI DEĞİL, TARAFTARI TATMİN TRANSFERİ

Şampiyonlar Ligi’nde haftayı Barcelona ve Aston Villa yenilgileriyle kapatan Galatasaray ile Fenerbahçe, toplam 176 milyon euro’luk transfer harcamasına rağmen sınıfta kaldı. Ağır mağlubiyetlerin ardından YENİÇAĞ Gazetesi spor yazarı Harun Altuntaş, devlerin transfer stratejisini yorumladı.

176 milyon euro harcadılar 10 gol yediler: Sportif başarı değil, taraftarı tatmin transferi176 milyon euro harcadılar 10 gol yediler: Sportif başarı değil, taraftarı tatmin transferiSpor

AZİZ YILDIRIM'A 4. KEZ RET: ACUN ILICALI'NIN LOCASI HAKKINDA SORUŞTURMA KARARI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile iş insanı Acun Ilıcalı arasında 217 numaralı loca üzerinden yaşanan anlaşmazlıkta yeni gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, locanın tahsisine ilişkin başvuruyu dördüncü kez reddetti.

Aziz Yıldırım'a 4. kez ret: Acun Ilıcalı'nın locası hakkında soruşturma kararıAziz Yıldırım'a 4. kez ret: Acun Ilıcalı'nın locası hakkında soruşturma kararıSpor

42 KİLOMETRE BOYUNCA TEHLİKEYE KULAÇ ATTI: 18 YAŞINDAKİ EDA SAVCIGİL'DEN PASİFİK'TE TARİHİ BAŞARI

Milli yüzücü Eda Savcıgil, Hawaii’deki 42 kilometrelik Molokai Kanalı’nı 12 saat 41 dakikada yüzerek bu parkuru geçen en genç Türk oldu.

42 kilometre boyunca tehlikeye kulaç attı: 18 yaşındaki Eda Savcıgil'den Pasifik'te tarihi başarı42 kilometre boyunca tehlikeye kulaç attı: 18 yaşındaki Eda Savcıgil'den Pasifik'te tarihi başarıSpor

ALP AKSOY'DAN TARİHİ BAŞARI: FERRARİ AKADEMİSİ'NE SEÇİLDİ

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 yılında Ferrari Sürücü Akademisi adına Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Alp Aksoy'dan tarihi başarı: Ferrari Akademisi'ne seçildiAlp Aksoy'dan tarihi başarı: Ferrari Akademisi'ne seçildiSpor
YAZAR

ARSLAN BULUT: İSRAİL DE ZEYTİN AĞAÇLARINI SÖKÜYOR

İsrail’in işgal ettiği yerlerde zeytin ağacını sökmesiyle, Türkiye’de ruhsat verilen maden şirketlerinin zeytin ağaçlarını sökmesi arasında sonuç olarak ne fark var?

İkisinde de halkı toprağa, yani vatana bağlayan dünyanın en değerli ağacı sökülüyor...

İsrail de zeytin ağaçlarını söküyorİsrail de zeytin ağaçlarını söküyorGündem