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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 16 Ekim Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

MURAT AĞIREL, AYLİN KOTİL VE ÖMER SARIGÜL GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Murat Ağırel'in sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı soruşturma kapsamında siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül dahil 5 kişi emniyete götürüldü. Emir Sarıgül hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

ÜSKÜDAR BİR KEZ DAHA SEÇİME GİDECEK: BELEDİYE MECLİSİNDE KRİTİK DAĞILIM

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için bir seçim daha gerçekleştirilmesi bekleniyor. YENİÇAĞ meclisteki son dağılımı detaylandırıyor...

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI SONRASI SERT ÇIKIŞ: İDDİANAME ÇÖKMÜŞTÜR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasının iddiaları çürüttüğünü belirtti. Duruşmaların canlı yayınlanmamasına tepki gösteren Özel, "Şimdi anlıyor musunuz biz niye büyük bir öz güvenle canlı yayın istiyorduk?" ifadelerini kullandı.

CEMİL TUGAY KARAR DEĞİŞTİRDİ

AK Partili Cemil Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yargılandığı davada "kamu zararı yoktur" yazısını geri çekti. Tugay, "kamu zararı olabilir" şüphesiyle davaya müdahail olacak.

YENİ ANKET POZİSYONLARI DEĞİŞTİRDİ: MANSUR YAVAŞ FARK ATTI

Son anket Özdemir Araştırma'dan geldi. Mansur Yavaş fark attı. İşte yeni anket sonuçları....

CHP'DEN 48 KİŞİYE İHRAÇ KARARI

CHP'de aralarında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan'ın da olduğu 48 isim ihraç edildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLTEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye önünde program düzenlendi. Gültekin'in cenaze namazı Büyük Çamlıca Camisi'nde kılınırken, törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katıldı. Gültekin, son yolculuğuna uğurlandı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

AZİZ ÇELİK’TEN İKTİDARA BÜTÇE ELEŞTİRİSİ: REFAH DEĞİL, FAİZ BÜTÇESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "refah bütçesi" diyerek ilan ettiği 2027 yılı bütçe rakamlarını değerlendiren Aziz Çelik, acı tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi.

ATİLLA YEŞİLADA 'KATILIYORUM' DEDİ: MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ HAMLESİNİ ANLATTI

Ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisine ilişkin kritik değerlendirmelerini YENİÇAĞ’a anlattı. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30’un altına düşmeyeceğini belirten Yeşilada, borsadaki fon skandalının yarattığı güven krizine ve petrolde beklenen tırmanışa dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu.

MEHMET ŞİMŞEK TARİH VERDİ: FONLARA YASAL DÜZENLEME GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlara dair sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı

MERKEZ BANKASI ANKETİ SONUÇLANDI: ENFLASYON VE DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63’e, 12 ay sonrası beklenti yüzde 23,89’a yükseldi. 24 ay sonrası tahmin yüzde 17,94’e gerilerken, yıl sonu dolar/TL beklentisi de yükseldi.

CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: 2027 BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNİ 2026'YI GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

YENİÇAĞ DÜNYA

IRAK’TA İLK KEZ TÜRKMEN CEPHESİ’NDEN BİR İSİM DEVLET BAKANI OLDU

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisinde devlet bakanlığı görevine seçildi. Ağa’nın istifasının ardından Kerkük Valiliği için ITC’nin sunacağı üç aday arasından yeni vali belirlenecek.

TRUMP’TAN İRAN’A YENİ SALDIRI MESAJI: KAZMA DAĞI’NI HEDEF GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası yeni bir saldırıda yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı öne sürülen Kazma Dağı’nın hedef alınabileceğini söyledi. Trump, İran’ın nükleer silah edinmesini kalıcı olarak engellemek istediklerini belirtti.

MADURO ABD’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: İDDİALARI REDDETTİ

3 Ocak’ta ABD’nin kaçırdığı eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’taki davada kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Maduro, yenilenen iddianamenin daha önceki asılsız iddiaların farklı biçimde sunulmasından ibaret olduğunu söyledi.

YENİÇAĞ SPOR

176 MİLYON EURO HARCADILAR 10 GOL YEDİLER: SPORTİF BAŞARI DEĞİL, TARAFTARI TATMİN TRANSFERİ

Şampiyonlar Ligi’nde haftayı Barcelona ve Aston Villa yenilgileriyle kapatan Galatasaray ile Fenerbahçe, toplam 176 milyon euro’luk transfer harcamasına rağmen sınıfta kaldı. Ağır mağlubiyetlerin ardından YENİÇAĞ Gazetesi spor yazarı Harun Altuntaş, devlerin transfer stratejisini yorumladı.

AZİZ YILDIRIM'A 4. KEZ RET: ACUN ILICALI'NIN LOCASI HAKKINDA SORUŞTURMA KARARI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile iş insanı Acun Ilıcalı arasında 217 numaralı loca üzerinden yaşanan anlaşmazlıkta yeni gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, locanın tahsisine ilişkin başvuruyu dördüncü kez reddetti.

42 KİLOMETRE BOYUNCA TEHLİKEYE KULAÇ ATTI: 18 YAŞINDAKİ EDA SAVCIGİL'DEN PASİFİK'TE TARİHİ BAŞARI

Milli yüzücü Eda Savcıgil, Hawaii’deki 42 kilometrelik Molokai Kanalı’nı 12 saat 41 dakikada yüzerek bu parkuru geçen en genç Türk oldu.

ALP AKSOY'DAN TARİHİ BAŞARI: FERRARİ AKADEMİSİ'NE SEÇİLDİ

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 yılında Ferrari Sürücü Akademisi adına Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: İSRAİL DE ZEYTİN AĞAÇLARINI SÖKÜYOR

İsrail’in işgal ettiği yerlerde zeytin ağacını sökmesiyle, Türkiye’de ruhsat verilen maden şirketlerinin zeytin ağaçlarını sökmesi arasında sonuç olarak ne fark var?

İkisinde de halkı toprağa, yani vatana bağlayan dünyanın en değerli ağacı sökülüyor...