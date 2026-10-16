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Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Newsmax’e verdiği röportajda İran’la yaşanan askeri gerilime ve Tahran’ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’a yönelik olası yeni bir saldırıda Kazma Dağı’nın hedef alınabileceğinin sinyalini veren Trump, ülkenin uzun vadede nükleer silaha sahip olamayacağından emin olmak istediklerini söyledi.

Trump, ABD basınında ara seçimlerden sonra İran’a yönelik olası bir operasyonda “tüm bombaların anası” olarak bilinen MOAB mühimmatının kullanılabileceğine ilişkin iddiaları da değerlendirdi.

TRUMP’TAN MOAB AÇIKLAMASI: NÜKLEER SİLAH DEĞİL

MOAB’ın nükleer silah olmadığını vurgulayan Trump, mühimmatın çok büyük bir bomba olduğunu belirtti. Trump, bombanın etkisini küçük bir nükleer silahın etkisine benzetirken, İran’a karşı kullanılıp kullanılmayacağı konusunda kesin bir açıklama yapmadı.

İran’a karşı nükleer silah kullanmaya ihtiyaç olmadığını söyleyen Trump, ABD’nin dünyanın en büyük nükleer gücü olduğunu savundu.

RUSYA VE ÇİN İLE NÜKLEER SİLAHSIZLANMA TEMASI

Trump, ABD’nin nükleer kapasitesi bakımından Rusya’nın önünde olduğunu, Çin’in ise şu anda geride bulunmasına rağmen yaklaşık 5-6 yıl içinde ABD’yi yakalayabileceğini öne sürdü.

Nükleer silahlardan vazgeçilmesini istediğini belirten Trump, Rusya ve Çin yönetimleriyle nükleer silahsızlanma konusunda temasların sürdüğünü söyledi. Çin’in bu konuda daha isteksiz olabileceğini savunan Trump, Pekin’in ABD’nin nükleer kapasitesine henüz ulaşamadığını ifade etti.

“İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAĞINDAN EMİN OLMAK İSTİYORUZ”

İran’ın nükleer programının tamamen yok edildiği düşünülüyorsa neden zafer ilan edilerek ülkeden çıkılmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Trump, bunun yeni bir askeri müdahale riskini ortadan kaldırmayacağını savundu.

Trump, şimdi geri çekilmeleri halinde yaklaşık bir yıl içinde İran’a karşı yeniden askeri güç kullanmak zorunda kalabileceklerini ileri sürdü. Kendi başkanlık döneminden sonrasına ilişkin endişelerini de dile getiren Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasının önüne kalıcı olarak geçmek istediklerini söyledi.

Trump, İran’ın nükleer silah edinmesi durumunda bunu kullanabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

OLASI YENİ HEDEF KAZMA DAĞI

İran’ın nükleer tesislerine yönelik önceki saldırıları hatırlatan Trump, nükleer çalışmaların milyonlarca tonluk dağın altına gömüldüğünü söyledi.

Yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı’nı gündeme getiren Trump, “Şimdi Kazma Dağı’na bakıyoruz. Oraya gitmemiz gerekebilir” ifadelerini kullandı. Olası bir saldırı durumunda dağı çok hızlı biçimde yok edebileceklerini öne sürdü.

İran’a yönelik yeni bir operasyonun kara birliklerini içerip içermeyeceği sorusuna ise Trump, “Buna ihtimal vermiyorum” yanıtını verdi. Röportajda olası operasyonun zamanı ve kesin hedefleri konusunda ayrıntılı bir plan açıklanmadı.