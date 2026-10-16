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Hava Demir/ Özel Haber

Küresel jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve içeride yüksek enflasyon ile fon krizinin gölgesinde yön arayan piyasaları Ekonomist Atilla Yeşilada ile masaya yatırdık.

YENİÇAĞ’a özel açıklamalarda bulunan Yeşilada; Merkez Bankası'nın faiz politikasından döviz kuru mesajlarına, borsada yaşanan çöküşten altın ve petrol tahminlerine kadar yatırımcıların kilitlendiği kritik soruları yanıtladı.

"MERKEZ BANKASI EKİM'DE 100 PUAN İNDİRECEK AMA KIŞIN BEKLEMEYE GEÇECEK"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Bangkok’taki açıklamalarını değerlendiren Atilla Yeşilada, dış şoklar olmasaydı enflasyonun 6-7 puan daha düşük seyredebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Fatih Karahan'ın 'iç talep zayıflıyor, arz ve enerji şokları olmasa enflasyon çok daha düşük olurdu' mesajına katılıyorum. Ancak petrolün nereye gideceği belli değil; Hürmüz Boğazı, Babülmendep ve Ukrayna Savaşı’na bağlı bir durum var. Merkez Bankası temkinli duruşunu koruyor ve 'gerekirse parasal sıkılaştırma yaparız' mesajı veriyor. Piyasa faiz indirimi bekliyor. Bence haftaya Para Politikası Kurulu’ndan 100 baz puanlık prematür bir faiz indirimi gelecek. Ancak piyasanın Aralık ayındaki 100 baz puanlık ikinci indirim beklentisine katılmıyorum. Kış aylarında petrol fiyatlarının 20-30 dolar daha tırmanacağı düşüncesindeyim. Dolayısıyla Merkez Bankası bir kere indirip yeniden beklemeye geçecektir."

"BU SENE ENFLASYONU YÜZDE 30’LA KAPATIRSAK ŞANSLIYIZ"

Enflasyondaki katılık ve maliyet baskılarına dikkat çeken Yeşilada, küresel arz darboğazlarının Türkiye'ye yansımasını şu sözlerle özetledi:

"İçeride fiyatlar üzerinde talep baskısı kalmadı. Ancak gıda, alüminyum, plastik hammaddeleri ve gübre gibi tüm girdilerde küresel darboğazlar var ve biz hepsinde ithalatçıyız. Fiyat baskıları Eylül’de toptan eşya bazında yoğunlaştı, önümüzdeki aylarda TÜFE’ye yansıyacak. Bu sene TÜFE’yi yüzde 30’la kapatırsak şanslıyız. Gelecek sene de ciddi bir düşüş beklemiyorum; seçimler yaklaştıkça enflasyonla mücadele 'büyümeyi koruyalım' duvarına çarpacak ve enflasyon yüzde 25-27 bandında kalacaktır."

DÖVİZ KURUNDA BLOOMBERG İDDİASI: "DÖVİZ TALEBİ ARTABİLİR, DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Dolar/TL tarafındaki kur yönetimine değinen Atilla Yeşilada, yabancı basında yer alan haberlerin piyasadaki hassasiyetini artırdığına vurgu yaptı:

"Kur yönetiliyor; dolar TL’ye karşı ayda ortalama yüzde 1,75 ile yüzde 2 arasında değer kazanıyor. Yabancılar da aylık getirileri TL bazında yüzde 2’nin üstündeyse 'carry trade' yapıyor. Ancak İngiliz Bloomberg’in ismini açıklamadığı kaynağa dayanarak 'Karahan dolar/TL’deki değer kaybını hızlandıracak' haberi vermesi Türkiye’den para çıkışına neden olabilir. Her ne kadar bu iddia yalanlansa da Bloomberg’in izleyici kitlesi nedeniyle önümüzdeki günlerde döviz tarafında talep artabilir, çok dikkatli olmalıyız."



BORSADA İKİLİ YAPI: "BİST 30 UCUZ AMA KÜÇÜK HİSSELERDE PİYASA ÇÖKTÜ"

Borsa İstanbul'daki sert kayıpları ve yatırımcı kaçışını değerlendiren Yeşilada, piyasanın ikiye bölündüğünü ifade etti:

"Artık iki ayrı borsa var. BİST 30 ve BİST 100 şirketleri fon skandalına bulaşmadı ve tarihte görülmediği kadar ucuz seviyelerde. MSCI’ın Kasım ayındaki endeks kararı kritik; eğer Türkiye gelişmekte olan piyasalar endeksinde kalırsa yabancı alımı gelebilir ve BİST 30’da düşüş durabilir. Ancak küçük hisseler tamamen koptu. BİST 30'un 3 katı kadar, yüzde 40-50 değer kaybeden hisseler var. Küçük hisse piyasasında finansal bilinci düşük, genç ve ilk defa giren yatırımcılar hızla kaçıyor. Hatta bazı hisselerde yüzde 98’e varan kayıplarla küçük yatırımcının bakiyesi silindi gitti. İnsanların bu güven bunalımından sonra yeniden halka arzlara heyecanla katılacağını ya da küçük hisselerde alıcı olacağını hiç zannetmiyorum. Hisse senetlerinin yüzde 80-90’ı için maalesef satışlar devam edecek."

"BORSADA ALICI YOK"

Borsa İstanbul'daki karsızlık ve likidite sorununa değinen Yeşilada, kısa vadede yükseliş trendi beklemediğini dile getirdi:

"Aracı kurumların raporlarına göre 1 yılda yüzde 58 prim potansiyeli görülüyor; bu mevduattan da altından da fazla. Ama alıcı yok. Dünya piyasalarında yapay zeka dışındaki şirketler ilgi görmüyor, bizde de bu temsiliyet zayıf. Şirketlerde ciddi bir karsızlık sorunu var. Perakende ve ticaretteki tüm artış neredeyse saat ve mücevherattan kaynaklanıyor, bu da sıradan insanın harcaması değil. Merkez Bankası faizi 100 puan indirse bile risksiz mevduat ve BES fonları borsaya göre çok daha karlı kalacak. Dolayısıyla borsaya mevduattan para akışı beklemiyorum."

ALTIN GÜVENLİ LİMAN MI? "ZİRVE SEVİYELER BEKLENMEMELİ"

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentilerini ve küresel faiz ortamını yorumlayan Atilla Yeşilada, yatırımcılara orta vadeli uyarıda bulundu:

"Altına 'her ay alırım 4-5 yıl satmam' gözüyle bakanlara itirazım yok, uzun vadede devlet borçlanmaları nedeniyle altın tırmanır. Ancak 6 ay sonrası için konuşursak; FED ve diğer majör Merkez Bankaları faiz artırmaya devam edecek. Faiz altının en büyük düşmanıdır. Çin gibi merkez bankalarının alımları sayesinde altın 4.000 doların altına düşmez ama 4.000 ile 4.500 dolar arasında sıkışır. Yakın zamanda bu seneki zirvesi olan 5.500 dolar ons seviyelerine yeniden ulaşmasını beklemiyorum."