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Kaynak: AA

Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 10 yarıştan oluşan şampiyona Portekiz'de başlayacak ve İspanya'daki yarışla sona erecek. Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne seçilmesi, Türk otomobil sporları açısından önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, genç sporcunun akademiye kabul edilmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu belirtti. Üçlertoprağı, Alp Aksoy'un kariyerinin henüz başındayken sergilediği performansla Formula 1 hedefine yönelik önemli bir aşamaya ulaştığını ifade etti.

Milli pilotun ilerleyen yıllarda Türkiye'yi uluslararası motor sporlarının en üst düzeyinde temsil edebileceğine inandıklarını kaydeden Üçlertoprağı, bu başarıda katkısı bulunan herkesi tebrik etti. Üçlertoprağı, Alp Aksoy'a Ferrari bünyesinde başarılı bir yarış kariyeri diledi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Ferrari Sürücü Akademisi'ne seçilen Alp Aksoy için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, mesajında genç pilotun Ferrari ile gerçekleştirdiği anlaşmanın önemli bir başarı olduğunu belirtti. Ferrari'nin geleceğin yarışçılarını yetiştirmek üzere oluşturduğu sürücü gelişim programına kabul edilen Aksoy'u kutlayan Bakan Bak, Türk motor sporlarına katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

Genç sporcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde de başarılarını sürdürmesini temenni eden Bak, Alp Aksoy'u elde ettiği sonuç dolayısıyla tebrik etti.