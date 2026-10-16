Kaynak: Haber Merkezi

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye binası önünde program gerçekleştirildi. Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekipleri tarafından cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda ise, "Üsküdar'a duyduğu sevgi, hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağ ve kısa sürede bıraktığı güzel izlerle daima hatırlayacağız. Üsküdar'a olan sevdası ve geride bıraktığı hatıralar, onu tanıyanların hafızasında yaşamaya devam edecek. Dündar Başkanımızı özlemle ve rahmetle anacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi. Daha sonra Gültekin'in naaşı tekbirlerle cenaze aracına götürüldü.

Düzce'de trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Büyük Çamlıca Camisi’ne götürüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZEYE KATILDI

Gültekin için Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni gerçekleştirildi. Gültekin'in ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, cuma namazını kıldıktan sonra avluya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhumun ailesine başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, tezkiye konuşması yaptı ve cenaze namazını kıldırdı.

Gültekin'in çocuklarıyla birlikte saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, ebediyete uğurlayacakları Gültekin'le ilgili Arpaguş'ın gerekli tezkiyeleri yaptığını ifade ederek, "Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri sevgili habibinin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

'TÜM KARDEŞLERİMİZE SABIRLAR TEMENNİ EDİYORUM'

Erdoğan, Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendiğini ifade ederek, "Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah" diye konuştu.

ERDOĞAN, GÜLTEKİN'İN TABUTUNA OMUZ VERDİ

Dündar Ziya Gültekin'e hakkını helal ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi,

"Yavruları da yanımızda, Rabbim onlara da inşallah sabrı cemil lütfeylesin. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu yolculuk hepimiz için mukadder, bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, makamı cennet olsun. Sevgili habibin sancağı altında da bizleri haşru cem eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Gültekin'in tabutuna omuz verdi. Gültekin'in naaşı, defnedilmek üzere Nakkaştepe Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

GÜLTEKİN'İN VEFAT ETTİĞİ KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirdiği kazanın detayları da ortaya çıktı. Gültekin'in yer aldığı otomobilin, aynı istikamette devam eden başka bir otomobile arkadan çarptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde yaşanan kazada, N.A. (67) idaresindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobil, Ankara istikametinde orta şeritte seyir halindeyken aynı yönde sol şeritte ilerleyen Muharrem K. (47) yönetimindeki 34 VR 2034 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, 16 ARZ 453 plakalı otomobilin sürücüsü N.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.A. (20) yaralandı. Diğer otomobilde yolcu olarak yer alan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin (43) ve Harun D. (33) yaralandı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.